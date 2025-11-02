Θερμή υποδοχή για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην πόλη των Σερρών, όπου βρίσκεται η αποστολή του «Δικεφάλου» ενόψει της σημερινής αναμέτρησης (19:30 – NS PRIME) με τον Πανσερραϊκό

H αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) στην πόλη των Σερρών ενόψει της σημερινής αναμέτρησης (19:30 – NS PRIME) με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η μακεδονική πόλη ζει στους ρυθμούς του αποψινού αγώνα, τα εισιτήρια έχουν «εξαφανιστεί», με τους φιλάθλους του «Δικεφάλου» να κάνουν τη νύχτα-μέρα, κατά την άφιξη της αποστολής στις Σέρρες.

Δεκάδες μικροί και μεγάλοι φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο ξενοδοχείο για να βγουν μια φωτογραφία και να πάρουν ένα αυτόγραφο από τον Κωνσταντέλια, τον Γιακουμάκη, τον Μεϊτέ και τους υπόλοιπους παίκτες του ΠΑΟΚ.

Δείτε video με την άφιξη της αποστολής στις Σέρρες:

Παράλληλα, το βράδυ του Σαββάτου (1/11) έγιναν τα εγκαίνια των νέων γραφείων του ΣΦ ΠΑΟΚ Σερρών, με το σημερινό ραντεβού να δίνεται από νωρίς το πρωί, ενώ το απόγευμα οι οπαδοί του «Δικεφάλου» θα πάνε με πορεία στο Δημοτικό στάδιο της πόλης.