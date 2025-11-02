«Εντός έδρας» θ' αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό, αφού οι οπαδοί του έχουν κάνει κατάληψη σχεδόν σε όλο το γήπεδο.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ διέθεσαν όλα τα εισιτήρια που πήραν για το ματς με τον Πανσερραϊκό και όχι μόνο.

Προμηθεύτηκαν εισιτήρια σε όλες τις θύρες του δημοτικού γηπέδου των Σερρών και ουσιαστικά το έχουν μετατρέψει σε μία μικρή Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, θα παίξει μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του με στόχο μία ακόμα νίκη που θα τον φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από το βράδυ του Σαββάτου, άλλωστε, ήταν γιορτινό το κλίμα στην πόλη, με τα εγκαίνια του νέου συνδέσμου φίλων της ομάδας στην πόλη. Από το πρωί της Κυριακής οι Σέρρες είχαν έντονο ασπρόμαυρο χρώμα και οι χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ πήγαν με πορεία στο γήπεδο, όπου κι έκαναν κατάληψη στις εξέδρες.

