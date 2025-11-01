Οι θέσεις του Ατρόμητου για τις δύο επίμαχες φάσεις με την Κηφισιά.

Στον Ατρόμητο επικρατεί οργή για τη διαιτησία του Ευαγγέλου στο ματς με την Κηφισιά.

Μετά το ματς, μάλιστα, ο μεγαλομέτοχος Γιώργος Σπανός εξέφρασε τα παράπονά του, ενώ οι Περιστεριώτες τόνιζαν ότι υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος. Αναλυτικά οι θέσεις του Ατρόμητου για τις επίμαχες φάσεις.

«1. Στη φάση του Μπάκου στο 9', θεωρούμε ότι υπάρχει ξεκάθαρο πέναλτι από τον Βιγιαφάνιες, αφού το μαρκάρισμα είναι μέσα στην περιοχή, ωστόσο, ακόμα και από τη στιγμή που δίνει φάουλ πρέπει να δοθεί κόκκινη κάρτα, αφού ο Μπάκου είναι σε προφανή θέση για γκολ.

2. Σχετικά με τη φάση του 45', με το χέρι του Έμπο. Ναι μεν η μπάλα πάει από απομάκρυνση του συμπαίκτη του (Σιμόν), αλλά το χέρι του Έμπο είναι σε αφύσικη θέση (πολύ ψηλά) και επιπλέον δεν είναι εξ επαφής, αφού υπάρχει μεγάλη απόσταση από το σημείο της απομάκρυνσης μέχρι το χέρι του Έμπο.

Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον Ευάγγελου και τις αποφάσεις του και μιλάμε για ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος».