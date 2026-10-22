Άρης: Ανεβάζει ρυθμό ο Ρίτσαρντς, στην τελική ευθεία για Ατρόμητο
Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, έχοντας ως στόχο να δώσει συνέχεια στο 2/2 μετά τη διακοπή και να φτάσει για πρώτη φορά φέτος σε τρίτη διαδοχική νίκη.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ομάρ Ρίτσαρντς άρχισε να ανεβάζει ρυθμό, ακολουθώντας όμως ατομικό πρόγραμμα, ενώ η προπόνηση της Παρασκευής (23/10) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα βάλει την προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» στην τελική της ευθεία και θα κρίνει αν τελικά θα προλάβει να είναι διαθέσιμος ο Άγγλος μπακ.
Αναλυτικά το ενημερωτικό της ΠΑΕ Άρης:
«Στις προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν το πρωί ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.
Η προπόνηση της Πέμπτης περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδι υψηλής έντασης (μετάβασης-διατήρησης της μπάλας), ένα μπλοκ ταχυδύναμης και ολοκληρώθηκε με τακτική προσέγγιση του αντιπάλου.
Ο Ομάρ Ρίτσαρντς, που ξεκίνησε να ανεβάζει ρυθμό, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που θα γίνει το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας μας για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Ατρόμητο (25/10, 19:30), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».
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