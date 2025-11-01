Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Κηφισιάς επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι.

Μεγάλη νίκη - οκτάδας για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε του Ατρομήτου στο Περιστέρι με 2-1 και επέστρεψε στα τρίποντα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, όμως δε βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα. Από την πλευρά τους οι Περιστεριώτες είχαν παράπονα από τη διαιτησία για δυο φάσεις, καθώς στο 9ο λεπτό «φώναξαν» για πέναλτι σε ανατροπή του Βιγιαφάνιες στον Οζέγκοβιτς στο όριο της περιοχής και στο 45' για χέρι του Έμπο.

Η Κηφισιά βρήκε δυο γρήγορα γκολ στο δεύτερο μέρος. 52' ο Τεττέη πίεσε ψηλά, κέρδισε την μπάλα, δοκίμασε το πόδι του, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε με δυσκολία και ο Παντελίδης με προβολή άνοιξε το σκορ.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 57',η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο διπλασίασε το προβάδισμα της. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στο χώρο, η μπάλα έφτασε στον Αντόνισε, ο οποίος με άψογο πλασέ μέσα από την περιοχή τίναξε τα δίχτυα του Χουτεσιώτη για το 0-2.

Στο 78' ο Ατρόμητος βρήκε το τέρμα που άξιζε, καθώς ο Τσαντίλας με κοντινό τελείωμα μείωσε σε 2-1. Το γκολ σε πρώτο χρόνο ακυρώθηκε για οφσάιντ, όμως μέτρησε κανονικά έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Παρά την πίεση της ομάδας του Λεωνίδα Βόκολου οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα τους μέχρι το φινάλε.