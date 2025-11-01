Ο Γιώργος Σπανός ήταν έξαλλος μετά το ματς του Ατρομήτου με την Κηφισιά και μετά το ματς ζήτησε το λόγο από τον διαιτητή Ευαγγέλου για τα δύο φάσεις που οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι.

Στον Ατρόμητο βράζουν με τη διαιτησία του Ευαγγέλου στην εντός έδρας ήττα από την Κηφισιά.

Μετά το ματς ο ρέφερι της αναμέτρησης πέρασε από τη μικτή ζώνη, όπου τον περίμενε ο έξαλλος Γιώργος Σπανός, ο οποίος σε έντονο ύφος εξέφρασε τα παράπονα του, λέγοντας του μεταξύ άλλων: «Τι κάνεις; Τι είναι αυτά που δίνεις; Είναι δυνατόν να λες πως η μπάλα πήγαινε στον τερματοφύλακα;».

Από τον Ατρόμητο διαμαρτυρήθηκαν τόσο για φάση στο 9ο λεπτό σε μαρκάρισμα του Βιγιαφάνιες στο όριο της περιοχής, όσο και για χέρι του Έμπο στο φινάλε.

Οι θέσεις του Ατρόμητου για τις δύο επίμαχες φάσεις με την Κηφισιά

«1. Στη φάση του Μπάκου στο 9', θεωρούμε ότι υπάρχει ξεκάθαρο πέναλτι από τον Βιγιαφάνιες, αφού το μαρκάρισμα είναι μέσα στην περιοχή, ωστόσο, ακόμα και από τη στιγμή που δίνει φάουλ πρέπει να δοθεί κόκκινη κάρτα, αφού ο Μπάκου είναι σε προφανή θέση για γκολ.

2. Σχετικά με τη φάση του 45', με το χέρι του Έμπο. Ναι μεν η μπάλα πάει από απομάκρυνση του συμπαίκτη του (Σιμόν), αλλά το χέρι του Έμπο είναι σε αφύσικη θέση (πολύ ψηλά) και επιπλέον δεν είναι εξ επαφής, αφού υπάρχει μεγάλη απόσταση από το σημείο της απομάκρυνσης μέχρι το χέρι του Έμπο.

Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον Ευάγγελου και τις αποφάσεις του και μιλάμε για ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος».