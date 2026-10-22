Αλλαγή ώρας στο ΟΦΗ-Ατρόμητος
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε αλλαγή στην ώρα του αγώνα της 10ης αγωνιστικής της SuperLeague ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ατρόμητο. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου και ώρα 18:30. Η αλλαγή που προκύπτει αφορά μόνο την ώρα καθώς μεταφέρθηκε για μισή ώρα αργότερα (19:00), με την ημερομηνία να παραμένει ίδια.
Η ανακοίνωση:
«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή, 08.11.2026 στις 18:30 (αντί για τις 19:00)».
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