Αφωνη η ποδοσφαιρική Ελλάδα υποκλίνεται στο ταλέντο του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος μας χάρισε μια νέα στιγμή μαγείας στο τερέν της Νέας Φιλαδέλφειας

Η προσποίηση του Γιάννη Κωνσταντέλια στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο τεράστιο «διπλό« (0-2) επί της ΑΕΚ, ήταν κομματάκι… αλήτικη! Είχε πολύ ποδοσφαιρική «αλητεία» η νέα στιγμή μαγείας, που άφησε άφωνη την φίλαθλη κοινή γνώμη και υποχρέωσε τους πάντες να υποκλιθούν στο ταλέντο του.

Ο καημένος ο Στρακόσια βγήκε και δεν ήξερε από που έπρεπε να πάει. Θύμισε Πελέ, Ρονάλντο (το «φαινόμενο»), Μέσι, βάλτε όποιον θέλετε με όποια σειρά θέλετε, ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ.

Πώς το έγραψε ο «slogun» στο Gazzetta; «Η προσποίηση του Ντέλια στον Στρακόσα είναι ένα από τα κοσμήματα που έκλεψαν από τον Λούβρο»!

Και λίγα έγραψε…

Ήταν μια ακόμη στιγμή μαγείας για τον 22χρονο Βολιώτη σούπερ σταρ του «Δικεφάλου του Βορρά», μια μαγική κίνηση που για όσους το έχουν ξεχάσει, την έχει ξανακάνει πριν από δύο χρόνια (5/11/2023) απέναντι στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη και στο 2-4 του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μόνο που τότε επέλεξε να πατήσει με το τακουνάκι την μπάλα και να χρίσει σκόρερ τον Μάγκομεντ Οζντόεφ.

Αν, μάλιστα, ο Κωνσταντέλιας «έμπαινε με την μπάλα στα δίχτυα», γιατί αυτό ήθελε να κάνει, στη φάση που μαζί με Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη έκρυψαν την μπάλα, τότε θα μιλούσαμε για το γκολ της δεκαετίας και θα είχε αναγκάσει τους φίλους της ΑΕΚ να φύγουν πολύ νωρίτερα από το γήπεδο.