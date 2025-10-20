Ποδοσφαιρικό αριστούργημα από ΠΑΟΚ και «Ντέλια!»

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για το πανάξιο διπλό του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα βράδυ όπου η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αρκέστηκε να κερδίσει – αλλά επέβαλε τον ρυθμό, τη νοοτροπία και τον χαρακτήρα της, υπογράφοντας μια νίκη που μοιάζει με προειδοποίηση για όσα έρχονται.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στης… Φιλαδέλφειας τα μέρη, πανέτοιμος – σωματικά, τακτικά και πνευματικά, έτοιμος να δώσει ακόμα μία απάντηση μέσα στο γήπεδο. Και την έδωσε με εμφατικό τρόπο κερδίζοντας με 2-0 την ΑΕΚ, χάρη στα γκολ των Μπάμπα (45’) και Κωνσταντέλια (48’).

Δεν ήταν μια απλή νίκη. Ήταν μια ακόμη σφραγίδα πάνω σε αυτό που εδώ και χρόνια προσπαθεί να περάσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου: ότι ο ΠΑΟΚ δεν πηγαίνει για να «σταθεί», αλλά για να διαμορφώσει συνθήκες κυριαρχίας.

Αυτό το διπλό (δεύτερο στη σειρά) είναι ξεκάθαρη δήλωση τίτλου. Τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2024, όταν ελάχιστοι έδιναν τύχη – μετά την ισοπαλία στη Λαμία – στον ΠΑΟΚ, ήρθε η αρμάδα του Λουτσέσκου να κλείσει στόματα και με το «τέσσερα στα τέσσερα» σε ισάριθμα ντέρμπι να πάρει το πιο μάγκικο πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δύο σεζόν μετά, η ιστορία δείχνει να ξανανοίγει. Πρώτα η ανατροπή επί του πρωταθλητή Ολυμπιακού. Τώρα, το εμφατικό διπλό μέσα στο άντρο της ΑΕΚ. Αυτό δεν είναι απλή συνέχεια – είναι συνέπεια. Η συνέπεια μιας ομάδας που προπονείται με συγκεκριμένη λογική, που μαθαίνει να πειθαρχεί, και ενός προπονητή που δεν φτιάχνει απλώς σχήματα, αλλά συμπεριφορά.

Σε καμία στιγμή δεν μπόρεσαν οι γηπεδούχοι να αμφισβητήσουν την κυριαρχία των παικτών του Λουτσέσκου. Αυτό που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι πως ο ΠΑΟΚ δεν κατεβαίνει πλέον στα μεγάλα παιχνίδια για να «δει τι θα γίνει». Μπαίνει για να επιβάλει ρυθμό, για να τρέξει τις φάσεις όπως τις έχει δουλέψει. Εκεί φαίνεται ο Ραζβάν – στο ότι οι παίκτες του δεν παίζουν με ένστικτο, παίζουν με δομή, αλλά μέσα σε αυτή τη δομή έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και το πάθος και το ένστικτο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας το απέδειξε με τον πιο ηχηρό τρόπο. Η προσποίηση του στο δεύτερο γκολ μοιάζει… αλήτικη. Και είναι! Ο καημένος ο Στρακόσια βγήκε και δεν ήξερε από που έπρεπε να πάει. Θύμισε λίγο από Μέσι και πάλι ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ. Αν μάλιστα «έμπαινε με την μπάλα στα δίχτυα», γιατί αυτό ήθελε να κάνει, στη φάση που μαζί με Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη έκρυψαν την μπάλα, τότε θα είχε αναγκάσει τους φίλους της ΑΕΚ να φύγουν πολύ νωρίτερα από το γήπεδο. Ας όψετε… Η μοναδική, ενδεχομένως, παραφωνία της αποψινής βραδιάς.

Οι «ασπρόμαυροι» έπρεπε και μπορούσαν αρκεί να ήταν πιο προσεκτικοί, να είχαν πάει σε άλλα μεγέθη το τελικό σκορ της νίκης τους. Και τρία και τέσσερα... Γιατί, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το τελικό 0-2 φαντάζει πολύ κολακευτικό για την ΑΕΚ του Νίκολιτς, ο οποίος μάλλον θα πίστεψε ότι μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, όπως έκανε πριν από επτά χρόνια ως προπονητής της Βίντι, δίχως πλάνο και αφήνοντας την μπάλα στα πόδια των παικτών του Λουτσέσκου!

Ο κορυφαίος της βραδιάς ήταν ένας (και αμφίβολος μέχρι την Πέμπτη...), ακούει στο όνομα: Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Οταν ο «Ζίλε» είναι στα καλά του, τότε όλος ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει ένα level. Είναι ομάδα άλλους επιπέδου. Φανταστικό και αποτελεσματικό πρέσινγκ, τρεξιματα απο τον Σέρβο αρχηγό που παρέσυρε και τους υπόλοιπους σ' ολόκληρο το 90λεπτο. Αλήθεια, τι να πεις για τον Ντέγιαν Λόβρεν; Πραγματικός βράχος για δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι, ο Κεντζιόρα ίσως να έκανε το καλύτερο του παιχνίδι φέτος, ο Κένι κυνικός και ολόσωστος, «εξαφάνισε» τον Κουτέσα,,ο «Μπαμπίνιο» ήταν ο παίκτης που όλοι αγαπάμε, ο Μεϊτέ κυριαρχικός «κατάπιε» Μάριν και Γκρούγιτς τους οποίος άρον άρον έβγαλε από το ματς ο Νίκολιτς, όπως και τον Ζοάο Μάριο, ενώ ο Τσιφτσής έβγαλε ασπροπρόσωπους τους ανθρώπους της ομάδας, που τον πίστεψαν και τον στήριξαν την ώρα του ανταγωνισμού.

Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε αήττητος στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις του για το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κανονική διάρκεια της περσινής σεζόν ήρθε ισοπαλία 1-1, στα Playoffs επικράτησε με 3-2, ενώ και η αναμέτρησή τους για τα Playoffs της σεζόν 2023-24 ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 2-2. Εκείνη η ισοπαλία αποδείχθηκε, μάλιστα, καθοριστική στη μάχη του τίτλου και έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του ΠΑΟΚ. Από τότε μέχρι σήμερα, αυτό που αλλάζει δεν είναι τα αποτελέσματα. Είναι ο τρόπος. Ο Λουτσέσκου δεν είναι απλά ένας προπονητής που πάει να κλέψει παιχνίδια. Είναι ο προπονητής που έχτισε έναν ΠΑΟΚ που πηγαίνει στις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος με την ψυχρότητα ομάδας που έχει μάθει να ζει με την πίεση, όχι να τη φοβάται.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο παλμός δεν έπεσε στα αποδυτήρια. Αντίθετα, εκεί γράφτηκε η συνέχεια της ιστορίας. Πρώτος ο Χρήστος Καρυπίδης. Ο τεχνικός διευθυντής, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, μίλησε ΠΑΟΚτσήδικα και έδειξε να… νοιώθει πολύ ΠΑΟΚ. Η νέα πωρωτική ομιλία του, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, δείχνει ότι το κλίμα στα ενδότερα της Τούμπας ήταν και γίνεται και πάλι πολύ οικογενειακό.

Ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης κατέβηκαν στα αποδυτήρια, έδωσαν συγχαρητήρια έναν προς έναν, όχι τυπικά αλλά με αυτόν τον τρόπο που καταλαβαίνεις ότι το «μπράβο» δεν είναι για να ειπωθεί – είναι για να το νιώσεις. Μίλησαν με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τον άνθρωπο που με το δικό του τρόπο έχει μετατρέψει μια ομάδα σε σύνολο με ταυτότητα και χαρακτήρα, και του αναγνώρισαν ότι αυτή η εμφάνιση δεν ήταν απλώς νίκη, αλλά αποτέλεσμα δουλειάς και νοοτροπίας.

Λίγο αργότερα, ο Ιβάν Σαββίδης επικοινώνησε με τον προπονητή, έδωσε τα δικά του συγχαρητήρια στον ίδιο και σε όλη την ομάδα, στέλνοντας το μήνυμα που ήθελαν όλοι να ακούσουν: «Συνεχίστε έτσι. Δεν σταματάμε εδώ»!

Αυτές οι στιγμές, όσο κι αν δεν γράφονται πάντα στα ρεπορτάζ, είναι εκείνες που φανερώνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή νίκη. Δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο μια ομάδα που κερδίζει μέσα στο γήπεδο. Είναι ένας οργανισμός που αυτή τη στιγμή νιώθει ενωμένος, αφοσιωμένος και —το σημαντικότερο— πεισμένος ότι μπορεί να πάρει ξανά τον τίτλο με τον δικό του τρόπο.

Η σεζόν δεν επιτρέπει ούτε στιγμή χαλάρωσης. Το βλέμμα ήδη γυρίζει στην Ευρώπη, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να ταξιδέψει στη Γαλλία και το «Πιέρ Μορουά» για μια από τις πιο απαιτητικές αποστολές του. Η Λιλ δεν είναι αντίπαλος που επιτρέπει λάθη, όμως αυτός ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει πως δεν φοβάται να παίξει σε έδρες που «φωνάζουν». Περισσότεροι από 3.000 ΠΑΟΚτσήδες θα βρεθούν στη Γαλλία, έτοιμοι να μεταφέρουν την ίδια ένταση, την ίδια πίστη και το ίδιο «είμαστε εδώ» που ακούστηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο δρόμος είναι μεγάλος, οι μάχες πολλές, αλλά υπάρχει μια διαφορά: ο ΠΑΟΚ δεν πάει απλώς να συμμετάσχει. Πάει να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε – να γράψει τη σεζόν με τον δικό του τρόπο.