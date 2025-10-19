Μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ ήταν κυριαρχικός και στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ και βρέθηκε μόνος πρώτος στην κορυφή! Για τους Θεσσαλονικείς που έχασαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο γκολ σκόραραν ο Μπάμπα και με μαγικό τρόπο ο Κωνσταντέλιας. Δοκάρι ο Γκρούγιτς για την Ένωση, κόκκινη ο Μουκουντί.

Ο ΠΑΟΚ άλωσε για δεύτερη συνεχόμενη φορά την OPAP Arena και πάτησε κορυφή! Οι ασπρόμαυροι «χτυπώντας» σε καίρια χρονικά σημεία, στο τέλος του πρώτου μέρους με τον Μπάμπα (45') και στις αρχές του δευτέρου με τον Κωνσταντέλια (49') έπειτα από ολέθριο λάθος του Μουκουντί πέρασαν με το διπλό (0-2) από τη Νέα Φιλαδέλφεια και... εκθρόνισαν την ΑΕΚ από την πρώτη θέση. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το ματς η Ένωση λόγω αποβολής του Μουκουντί στο 86'.

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Αγώνα δρόμου έκανε ο Μουκουντί για να προλάβει και τελικά ο Καμερουνέζος στόπερ επιλέχθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ πλάι στον Βίντα. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πήλιος και Ρότα στα δύο άκρα της άμυνας, με τον Γκρούγιτς και τον Μαρίν να αποτελούν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τον Πινέδα να μένει στον πάγκο. Ο Κουτέσα ξεκίνησε αριστερά, ο Κοϊτά δεξιά και ο Ζοάο Μάριο ήταν στο «δέκα» πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς. Στον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τελικά δίδυμο στο κέντρο της άμυνας τους Λόβρεν και Κετζιόρα αφήνοντας τον Μιχαηλίδη στον πάγκο, με τον Τσιφτσή στην εστία και τους Μπάμπα και Κένι στα δύο άκρα. Οι Μεϊτέ και Οζντόεφ ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κωνσταντέλια μπροστά τους, τους Τάισον και Ζίβκοβιτς στις δύο πτέρυγες και τον Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης.

Η ΑΕΚ τις μεγαλύτερες στιγμές, ο ΠΑΟΚ το προβάδισμα με τον... συνήθη ύποπτο Μπάμπα

Όπως αναμενόταν ο ρυθμός στη... σκακιέρα της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν χαμηλός, ωστόσο οι ευκαιρίες δεν έλειπαν με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει καλύτερα, αλλά την ΑΕΚ στη συνέχεια να παίρνει τα ηνία, χωρίς ωστόσο να το αξιοποιεί. Κάτι που οι ασπρόμαυροι το εκμεταλλεύτηκαν παίρνοντας το προβάδισμα σε ένα καίριο χρονικά σημείο, με το τέλος του πρώτου μέρους. Ο ΠΑΟΚ μόλις στο 2' μετά από λάθος πάσα του Γκρούγιτς προς τα πίσω είχε εξαιρετική ευκαιρία, αλλά ο Γιακουμάκης βιάστηκε και το σουτ που επιχείρησε βρήκε σε ετοιμότητα τον Στρακόσα, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Τάισον βρήκε χώρο, αλλά το τελείωμά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ βρήκε τα πατήματά της και στο 19' απάντησε στις ευκαιρίες με τον Μαρίν να εκτελεί κόρνερ, τον Βίντα να παίρνει την κεφαλιά και τον Τσιφτσή να αποκρούει εντυπωσιακά. Οι κιτρινόμαυροι ήταν αυτοί που έκαναν παιχνίδι, στο 25' ο Γιόβιτς από πλάγια θέση δεν μπόρεσε να νικήσει με πλασέ τον Τσιφτσή που είχε κλείσει τη γωνία του, ενώ τρία λεπτά αργότερα η Ένωση έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία με τον Κοϊτά. Ο Βίντα κουβάλησε την μπάλα, πάσαρε δεξιά στον Ρότα, αυτός γύρισε, ο Κοϊτά πλάσαρε με τον Τσιφτσή να αποκρούει, αλλά στην επαναφορά ο Μαυριτανός εξτρέμ με την εστία ουσιαστικά κενή δεν έπιασε καθόλου καλά το σουτ, που πέρασε άουτ.

Η ΑΕΚ άγγιξε το προβάδισμα ξανά μετά από στατική φάση στο 36' όταν ο Μαρίν έφερε ξανά γλυκά την μπάλα μέσα στην περιοχή με εκτέλεση κόρνερ, ο Γκρούγιτς έπιασε τη σκαστή κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Οι κιτρινόμαυροι ήταν το αφεντικό του ματς, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος ο οποίος πήγε μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια.

Ο Τάισον στο 39' μπορεί να είδε την μπάλα στο πλασέ που έπιασε να περνάει λίγο πάνω από τη συμβολή των δοκών, ωστόσο σε μια φάση που η άμυνα της ΑΕΚ... κοιμήθηκε ξανά στο 45' ο συνήθης ύποπτος Μπάμπα στα παιχνίδια με την Ένωση «ξαναχτύπησε». Έπειτα από μια εκτέλεση φάουλ του Τάισον πάνω στο τείχος, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Μπάμπα, τον οποίο η άμυνα της ΑΕΚ έχασε στα μαρκαρίσματα, με κεφαλιά έγραψε το 0-1. Το VAR επιβεβαίωσε ότι ο μπακ του ΠΑΟΚ καλυπτόταν από το Ρότα και το προβάδισμα των φιλοξενούμενων ήταν γεγονός.

Ο Κωνσταντέλιας τιμώρησε το λάθος του Μουκουντί και ο ΠΑΟΚ «πάτησε» κορυφή

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ και με τον χειρότερο για την ΑΕΚ. Ο Μουκουντί «κόλλησε» με την μπάλα στα πόδια, ο Ζίβκοβιτς τον πίεσε και τον οδήγησε σε λάθος πάσα προς τα πίσω με τον Κωνσταντέλια να ντριμπλάρει τον Στρακόσα και σε κενή εστία να γράφει το 0-2 στο 49'! Η ψυχολογία ήταν ξεκάθαρα υπέρ του ΠΑΟΚ, με τους παίκτες της ΑΕΚ εμφανώς σοκαρισμένους από την εξέλιξη να μην μπορούν να συνέλθουν. Αυτό έφερε τέσσερις μαζεμένες αλλαγές από τον Νίκολιτς στο 56'! Ελίασον, Πινέδα, Μάνταλος και Πιερό πέρασαν στο ματς με τον Νίκολιτς να αλλάζει τον σχηματισμό σε 4-4-2.

Η ΑΕΚ έπρεπε να ανέβει πλέον ένα... βουνό, με τον ΠΑΟΚ να βγάζει αυτοπεποίθηση και να κυριαρχεί. Παρά τις αλλαγές οι κιτρινόμαυροι ήταν κάκιστοι καθώς δεν μπορούσαν να αντιδράσουν ούτε στο ελάχιστο, με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν απόλυτα το καθαρό προβάδισμα των δύο τερμάτων. Ο Λουτσέσκου άλλαξε τον Τάισον με τον Ντεσπόντοφ και τον Οζντόεφ με τον Καμαρά φρεσκάροντας την ομάδα του, με τους ασπρόμαυρους να κάνουν διαχείριση του σκορ.

Η Ένωση δεν μπορούσε να αποκτήσει τον παραμικρό σφυγμό, ενώ ενδεικτικό της κάκιστης εμφάνισης του Γκρούγιτς στον άξονα ήταν ότι τη στιγμή της αλλαγής του από τον Καλοσκάμη αποδοκιμάστηκε έντονα. Το ματς ολοκληρώθηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο για την ΑΕΚ, με τον Μουκουντί να αποβάλλεται στο 86' ανατρέποντας τον Ντεσπόντοφ λίγο πριν αυτός μπει στην περιοχή και βρεθεί απέναντι στον Στρακόσα. Μάλιστα στην εκτέλεση φάουλ του Πέλκα που ακολούθησε ο Στρακόσα εντυπωσιακά εκτινάχτηκε στο παράθυρο και έβγαλε σε κόρνερ. Η Ένωση θα μπορούσε απλά να μειώσει στο 92' αλλά ο Πιερό ανενόχλητος από κοντά δεν μπόρεσε να βρει στόχο με κεφαλιά, με τον ΠΑΟΚ να φεύγει με ένα μεγάλο διπλό από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

MVP: Ο Ζίβκοβιτς ήταν καθοριστικός στα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Ασίστ στον Μπάμπα στο πρώτο και πίεση πάνω στον Μουκουντί που τον οδήγησε σε λάθος για να σκοράρει ο Κωνσταντέλιας.

Στο ύψος του: Ο Μεϊτέ στο κέντρο είχε το πάνω χέρι, κάνοντας δουλειά τόσο ανασταλτικά όσο και στην ανάπτυξη.

Αδύναμος κρίκος: Η αδυναμία της ΑΕΚ ξεκινούσε από τον άξονα με τον Μαρίν να παίρνει κάτω από τη βάση αλλά τον Γκρούγιτς να είναι... σε άλλο γήπεδο. Μάλιστα ο Σέρβος αποδοκιμάστηκε έντονα από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας τη στιγμή της αλλαγής του.

Η γκάφα: Ήταν τεράστια και την έκανε ο Μουκουντί στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Καμερουνέζος στόπερ που δεν ήταν και απόλυτα έτοιμος μέσα στη βδομάδα άργησε, πιέστηκε, έχασε την κατοχή και η Ένωση δέχθηκε ένα φτηνό γκολ.

Το στραγάλι: Ο Στέγκεμαν δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στο ματς και έκανε σε γενικές γραμμές μια σωστή διαιτησία, ενώ σωστά απέβαλε τον Μουκουντί.

Το ταμείο του Gazzetta: Σπουδαίο διπλό του ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά τον Ολυμπιακό επικράτησε και της ΑΕΚ και πέρασε μόνος πρώτος. Η Ένωση δεν εκμεταλλεύτηκε για ακόμα μια φορά τις ευκαιρίες και μετά το προβάδισμα του ΠΑΟΚ κατέρρευσε ολοκληρωτικά. Τα επίπεδα συγκέντρωσης των κιτρινόμαυρων για τρίτο σερί ματς ήταν στο ναδίρ και οι ασπρόμαυροι έφυγαν με μια μεγάλη και δίκαιη νίκη από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Γκρούγιτς (77' Καλοσκάμης), Μαρίν (56' Ελίασον), Κουτέσα (56' Πινέδα), Κοϊτά (56' Μάνταλος), Ζοάο Μάριο (56' Πιερό), Γιόβιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Λόβρεν, Κετζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72' Καμαρά), Τάισον (70' Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (77' Πέλκας), Γιακουμάκης.