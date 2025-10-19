Superleague, η βαθμολογία: Μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ, στο +1 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ!
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής
ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2
Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2
Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1
Αρης – Παναθηναϊκός 1-1
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2
Η βαθμολογία (7η αγωνιστική)
1. ΠΑΟΚ 17
2. Ολυμπιακός 16
3. ΑΕΚ 16
4. Βόλος 12
5. Λεβαδειακός 11
6. Άρης 11
7. Παναθηναϊκός 9
8. Κηφισιά 8
9. Παναιτωλικός 7
10. Ατρόμητος 6
11. ΟΦΗ 6
12. Πανσερραϊκός 5
13. ΑΕΛ Novibet 4
14. Αστέρας AKTOR 3
*Mατς λιγότερο έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ.
H επόμενη αγωνιστική (8η)
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ (7.30μμ)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (8μμ)
Κυριακή 26 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – Βόλος (7.30μμ)
Ολυμπιακός – ΑΕΚ (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.