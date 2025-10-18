ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Τα highlights από τη νίκη των Πειραιωτών
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της νίκης του Ολυμπιακού με 2-0 επί της ΑΕΛ Novibet.
Ο Ολυμπιακός με δύο γκολ, ένα στην αρχή κι ένα ακόμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου επικράτησε άνετα 2-0 στη Λάρισα της ΑΕΛ Novibet.
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στο 1' με θαυμάσια εκτέλεση άνοιξε το σκορ και ο ίδιος στο 44' σημείωσε το 2-0 με πέναλτι.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.
@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Μητσάκος
