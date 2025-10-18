Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί παραμένει λίρα εκατό για τον Ολυμπιακό και γράφει ιστορία. Έπιασε τους Ριβάλντο, Ελ Αραμπί στους κορυφαίους σκόρερ, που ξεκίνησαν να σημειώνουν γκολ άνω των 30 ετών.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι ο εκτελεστής του Ολυμπιακού.

Ο 32χρονος (25/6/93) Μαροκινός φορ πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του στη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet με 2-0. Οι Πειραιώτες βρήκαν στο πρόσωπό του τον ιδανικό διάδοχο του Ελ Αραμπί. Ο Ελ Καμπί έφτασε στον Πειραιά λίγες μέρες πριν κλείσει τα 30 χρόνια. Σημείωσε τα δύο πρώτα του γκολ με τον Ολυμπιακό στις 24/8/23 στη νίκη με 3-1 στο Φάληρο επί της Τσουκαρίτσκι, για τα προκριματικά του Europa League.

Έκτοτε, μετράει σε 104 αγώνες 65 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Κορυφαία του στιγμή, βέβαια, το γκολ με τη Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League, που χάρισε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στους ερυθρόλευκους.

Αυτός ο τρομερός φορ, μάλιστα, όπως αναφέρεται στον λογαριασμό soccerbase στο Χ, πέτυχε ό,τι και ο Ελ Αραμπί με τον σπουδαίο Ριβάλντο. Είναι οι τρεις παίκτες, όλοι ως παίκτες του Ολυμπιακού, που ξεκίνησαν να σκοράρουν μετά τα 30 τους χρόνια κι έφτασαν τα 40 γκολ.

«Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 40 γκολ στην Α' Εθνική/Σούπερ Λιγκ, έχοντας ξεκινήσει και σκοράρει στο πρωτάθλημα αφού έκλεισε τα 30 χρόνια του. Οι άλλοι είναι ο Ριβάλντο και ο Ελ Αραμπί», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Ελ Καμπί, μάλιστα, έπιασε στην 11η θέση των σκόρερ του Ολυμπιακού, τον Βασίλη Καραπιάλη και κυνηγάει τους Ίβιτς, Τσαλουχίδη, που έχουν από 73 γκολ, ενώ στα 82 είναι ο Μήτρογλου.

