Superleague: Στις 22-23 Αυγούστου η σέντρα του νέου πρωταθλήματος
Μπορεί ακόμη να μην έχουμε κάνει σέντρα στα Playoffs και Playouts της φετινής Stoiximan Superleague, ωστόσο ήδη από σήμερα (30/3) γνωστοποιήθηκε η ημερομηνία έναρξης της επόμενης σεζόν.
Στο ΔΣ της διοργανώτριας αρχής το μεσημέρι της Δευτέρας, αποφασίστηκε τόσο το Σαββατοκύριακο για την πρώτη σέντρα της περιόδου 2026-2027, ενώ παράλληλα επικυρώθηκε η βαθμολογία της τρέχουσας λίγκας και ορίστηκαν οι ημερομηνίες των αγώνων σε Playoffs και Playouts.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η Superleague της νέας αγωνιστικής περιόδου θα κάνει σέντρα στις 22-23 Αυγούστου του 2026.
Η ενημέρωση:
Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).
Ομόφωνα το Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής ενέκρινε τον ορισμό – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε όπως το Πρωτάθλημα Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε όπως το Πρωτάθλημα Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.— Super League Greece (@Super_League_GR) March 30, 2026
