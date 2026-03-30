Το αρμόδιο όργανο της Superleague ανακοίνωσε την ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-2027.

Μπορεί ακόμη να μην έχουμε κάνει σέντρα στα Playoffs και Playouts της φετινής Stoiximan Superleague, ωστόσο ήδη από σήμερα (30/3) γνωστοποιήθηκε η ημερομηνία έναρξης της επόμενης σεζόν.

Στο ΔΣ της διοργανώτριας αρχής το μεσημέρι της Δευτέρας, αποφασίστηκε τόσο το Σαββατοκύριακο για την πρώτη σέντρα της περιόδου 2026-2027, ενώ παράλληλα επικυρώθηκε η βαθμολογία της τρέχουσας λίγκας και ορίστηκαν οι ημερομηνίες των αγώνων σε Playoffs και Playouts.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η Superleague της νέας αγωνιστικής περιόδου θα κάνει σέντρα στις 22-23 Αυγούστου του 2026.

Η ενημέρωση:

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).

Ομόφωνα το Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής ενέκρινε τον ορισμό – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε όπως το Πρωτάθλημα Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.