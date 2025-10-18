Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με τον κόσμο το διπλό στην Λάρισα!

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Λάρισα, επικρατώντας 2-0 της ΑΕΛ Novibet χάρη των τερμάτων του Ελ Καμπί! Ο Μεντιλίμπαρ μόνο ικανοποιημένος δεν έμεινε ωστόσο, αλλά οι νταμπλούχοι Ελλάδας προσθέτουν τρεις βαθμούς στο σακούλι τους.

Μάλιστα, μετά το τέλος του ματς παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν μαζί την επιστροφή στις νίκες.

Δείτε το βίντεο με την όμορφη στιγμή μεταξύ κόσμο και παικτών: