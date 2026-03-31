Ο 26χρονος αμυντικός χαφ της ΑΕΛ Novibet υπέστη θλάση και χάνει τα δυο πρώτα παιχνίδια των Playout.

Με μια σημαντική απουσία θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στα φετινά Playout η ΑΕΛ Novibet, καθώς ο Γιάνι Ατανάσοφ τίθεται νοκ-άουτ για το προσεχές διάστημα με μυϊκό θέμα.

Ο 26χρονος αμυντικός μέσος υπέστη θλάση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με την Εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας στα μπαράζ για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα μείνει εκτός δράσης για δυο με τρεις εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως σίγουρα θα απουσιάσει από την πρεμιέρα των Playouts με τον Αστέρα στην Τρίπολη το ερχόμενο Σάββατο (4/4, 18:00), αλλά και από την εντός έδρας αναμέτρηση της Μεγάλης Τετάρτης με αντίπαλο τον Παναιτωλικό (8/4, 16:00). Το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής, κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι (18/4, 17:00).