Νέα διάψευση του Παναθηναϊκού για Μπενίτεθ: «Έχουμε προπονητή και είναι ο Χρήστος Κόντης»

Σε συνέχεια των σημερινών δημοσιευμάτων για προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και ότι έχει προπονητή τον Χρήστο Κόντη.

Λίγη ώρα μετά τις πληροφορίες που αποκάλυψε το Gazzetta για προχωρημένες επαφές του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας, η «πράσινη» ΠΑΕ αποφάσισε να διαψεύσει και πάλι το θέμα του πολύπειρου Ισπανού τεχνικού.

Το «τριφύλλι» ξεκαθάρισε πως τα όσα γράφονται σχετικά με τον 65χρονο πασίγνωστο Ισπανό τεχνικό δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και πως εκείνο δεν βρήκε σε αναζήτηση προπονητή, αφού αυτή τη στιγμή κάθεται στον πάγκο του ο Χρήστος Κόντης.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ελεύθερος από τον Μάρτιο του 2024, όταν και ολοκλήρωσε την συνεργασία του με την Θέλτα.