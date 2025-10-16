Προχωρημένες επαφές και πλησιάζει στον Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία, ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό τις συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ, σε βαθμό που στην Ιβηρική θεωρούν θέμα χρόνου το deal, αναφέροντας πως βρίσκεται στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να διέψευσε την Τετάρτη το σενάριο για τον Ράφα Μπενίτεθ, ωστόσο, φαίνεται πως εκτός από τον καπνό, υπάρχει και φωτιά που... φουντώνει σχετικά με το Τριφύλλι και τον Ισπανό προπονητή.

Πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία αναφέρουν πως εδώ και ημέρες υπάρχουν προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, συζητήσεις που φέρνουν πιο κοντά στον πάγκο του συλλόγου, τον 65χρονο τεχνικό.

Μάλιστα, αναφορές στην Ιβηρική κάνουν λόγο για λεπτομέρειες που απομένουν ώστε να ολοκληρωθεί το deal, τονίζουν πως ο Μπενίτεθ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, χωρίς αυτή την στιγμή να επιβεβαιώνεται το παραμικρό από τον Παναθηναϊκό ή από την πλευρά του Μπενίτεθ.

Η διοίκηση του κλαμπ από την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια κι έπειτα, είχε ως όραμα την συμφωνία με ένα πολύ μεγάλο όνομα, με έναν προπονητή με ''βαρύ'' βιογραφικό και φαίνεται πως κατέληξε στην περίπτωση του Ισπανού κόουτς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει εργαστεί σε Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Νάπολι, Tσέλσι και Ίντερ.

To who is who του Ράφα Μπενίτεθ

Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς προπονητές της Ευρώπης. Ο 65χρονος πλέον Ράφα Μπενίτεθ έχει κάτσε σε μερικούς από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς πάγκους έχοντας κατακτήσει και τις πιο σημαντικές διοργανώσεις της Γηραιάς ηπείρου.

Γεννημένος στην Μαδρίτη στις 14/04/1960 δεν μπόρεσε να κάνει μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής και γι' αυτό προτίμησε να σταματήσει πολύ νωρίς στα 26 και να ασχοληθεί με την προπονητική. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης (Κ18, βοηθός στην πρώτη και πρώτος στην δεύτερη ομάδα).

Ακολούθησαν οι Βαγιαδολίδ, Οσασούνα, Εξτρεμαδούρα και Τενερίφη, όπου πήρε τις πρώτες δουλειές ως πρώτος προπονητής. Το 2001 ανέλαβε την Βαλένθια κι εκεί παρουσίασε το πρώτο μεγάλο έργο της καριέρας του. Έμεινε εκεί τρία χρόνια κατακτώντας δύο πρωταθλήματα (2002, 2004) κι ένα Κύπελλο UEFA (2004).

Αυτά ήταν αρκετά για να τον στείλουν στην Λίβερπουλ. Στους «Ρεντς» πέρασε έξι χρόνια κατακτώντας το μοναδικό του Champions League σε κείνον τελικό επικό της Κωνσταντινούπολης κόντρα στην Μίλαν ενώ κέρδισε ακόμη ένα Κύπελλο Αγγλίας (2006), ένα Κομιούνιτι Σιλντ (2007) κι ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης (2006).

Το 2010 την άφησε για την Ίντερ, όμως εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά και δεν μπόρεσε να βγάλει καν την χρονιά (πήρε βέβαια το Σούπερ Καπ Ιταλίας. Επόμενος σταθμός του η Τσέλσι όπου πέρασε έναν χρόνο (2012-2013) κερδίζοντας το Europa League.

Μετά την αποχώρησή του από το κλαμπ του Λονδίνου ανέλαβε την Νάπολι στο τιμόνι της οποίας έμεινε για μία διετία παίρνοντας ένα Κύπελλο κι ένα Σούπερ Καπ. Έπειτα ήρθε στον δρόμο του η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως άντεξε στον πάγκο της μόλις για ένα εξάμηνο. Επέστρεψε στην Αγγλία για την Νιουκάστλ. Στην τριετία που έμεινε εκεί μπόρεσε να την επαναφέρει στην Premier League.

Όμως τα λεφτά των Κινέζων τον έκαναν να αφήσει το πρότζεκτ αυτό και τον έπεισαν να πάει για δύο χρόνια στην Νταλιάν Προ. Στην επιστροφή από την χώρα της Ασίας πήγε ξανά στην Premier League και την Έβερτον, όμως το έργο του δεν ήταν ικανοποιητικό και στο εξάμηνο έφυγε.

Μετά από ενάμιση χρόνο που έμεινε μακριά από τους πάγκους αποφάσισε να συνεχίσει στην Θέλτα το καλοκαίρι του 2023, χωρίς όμως να καταφέρει να βγάλει την σεζόν, αφού τον Μάρτιο του 2024 αποτέλεσε παρελθόν.

Έκτοτε εκείνος παραμένει ελεύθερος ψάχνοντας την επόμενη κατάλληλη επιλογή για την καριέρα του.