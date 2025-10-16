Το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ έπεσε στο... τραπέζι για τον Παναθηναϊκό και το Gazzetta σας παρουσιάζει όσα έκανε μέχρι τώρα στην καριέρα του.

Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός ! Παρά τη διάψευση του «τριφυλλιού», φαίνεται πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για να αναλάβει ο 65χρονος προπονητής τα ηνία του συλλόγου. Να θυμίσουμε πως το καλοκαίρι που μας πέρασε, το όνομα του Ισπανού είχε ακουστεί και για την ΑΕΚ.

Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα ονόματα της προπονητικής στην Ευρώπη, έχοντας θητεία σε Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Νάπολι, Tσέλσι και Ίντερ, κατακτώντας πολλούς τίτλους, μεταξύ αυτών και το Champions League με τη Λίβερπουλ.

Το Gazzetta κάνει μία αναδρομή στην σπουδαία πορεία του Ισπανού τεχνικού στα ευρωπαϊκά γήπεδα και σας παρουσιάζει την περίπτωση που παλεύει το «τριφύλλι».

Το ξεκίνημα στη Ρεάλ, η Βαλένθια και το Champions League με την Λίβερπουλ

Η αρχή της σπουδαίας καριέρας του Μπενίτεθ στους πάγκους, χρονολογείται πίσω στο 1993 και σε ηλικία μόλις 26 ετών, όταν αποτέλεσε τον βοηθό προπονητή στην πρώτη ομάδα των «μερένγχες», και παράλληλα τον πρώτο προπονητή στην δεύτερη ομάδα της Ρεάλ. Αποχώρησε το 1995, έπειτα από 65 επίσημους αγώνες με την Καστίγια, για να αναλάβει τη Βαγιαδολίδ (1995-1996), στη συνέχεια μετέβη στην Οσασούνα για μόλις τρείς μήνες και 9 ματς σε επίπεδο Segunda Division, ενώ από το 1997 μέχρι και το 1999 ήταν στο «τιμόνι» της Εξτρεμαδούρα, την οποία οδήγησε στην άνοδο στα «μεγάλα» σαλόνια της Ισπανίας.

Ακολούθησε η Τενερίφη στις αρχές της νέας χιλιετίας (2000-2001), την οποία επίσης ανέβασε κατηγορία, πριν έρθει το μεγάλο βήμα για λογαριασμό της Βαλένθια. Στις «νυχτερίδες» έμεινε για 4 χρόνια, και ουσιαστικά εκεί «έφτιαξε» το όνομά του, κερδίζοντας δις τη La Liga (2001-2002 και 2003-2004) αλλά και το Κύπελλο UEFA κόντρα στη Μαρσέιγ.

Ο κύκλος είχε κλείσει και η Λίβερπουλ ήταν ο επόμενος σταθμός του Μπενίτεθ. Για έξι σεζόν στα ηνία των «Reds» μπορεί να μην πήρε πρωτάθλημα, όμως αλησμόνητος έχει μείνει ο τελικός της Πόλης το 2005, με την ομάδα του Μερσεϊσάιντ να γυρίζει από το 0-3 σε 3-3 και εν τέλει να κατακτά το Champions League απέναντι στη Μίλαν. Πήρε επίσης το FA Cup, ενώ ήταν φιναλίστ και στον τελικό της Αθήνας (2007), βλέποντας όμως τη Μίλαν να παίρνει εκδίκηση.

Από το 2010, όταν και έφυγε από την Αγγλία, έως το 2016, κάθισε στον πάγκο των Ίντερ, Τσέλσι, Νάπολι και Ρεάλ Μαδρίτης, κερδίζοντας με τους «μπλε» του Λονδίνου το Europa League (2012-2013), επικρατώντας 2-1 της Μπενφίκα χάρη στο «χρυσό γκολ» του Ιβάνοβιτς στις καθυστερήσεις του τελικού.

«Ασανσέρ» με τη Νιουκάστλ

Η μοίρα τον έφερε ξανά στο Νησί, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Νιουκάστλ, στις 11 Μαρτίου του 2016. Το έργο του ήταν δύσκολο, χρειάστηκε μάλιστα ένας ολόκληρος μήνας για να έρθει η πρώτη νίκη (3-0 τη Σουόνσι) και μοιραία ήρθε ο υποβιβασμός στην Championship. Η διοίκηση στήριξε τον Ισπανό και εκείνος ανέβασε την ομάδα ως πρωταθλήτρια στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου την αμέσως επόμενη σεζόν.

Έμεινε ακόμη δυο σεζόν, ώσπου στις 30 Ιουνίου του 2019 ήρθε η ανακοίνωση της αποχώρησής του, με τον τότε ιδιοκτήτη του συλλόγου να εξηγεί πως τα όσα αξίωνε ο Μπενίτεθ για να παραμείνει έκαναν απίθανο το σενάριο συνέχισης της συνεργασίας, και τον ίδιο τον Ισπανό αργότερα (2020) σε συνέντευξή του να λέει πως δεν είχε άλλη επιλογή (σσ από το να φύγει), εξαιτίας διαφωνιών με τον ισχυρό άνδρα της Νιουκάστλ.

Κίνα, Covid και Έβερτον

Δύο μόλις ημέρες έπειτα από την αποχώρησή του από τις «Καρακάξες», ο Μπενίτεθ ανακοινώθηκε από τη Ντάλιαν, ομάδα της κινεζικής λίγκας. Κάθισε στον πάγκο της μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, όταν ο κορονοϊός τον έκανε να συμφωνήσει με τους διοικούντες του συλλόγου την κοινή συνεναίσει λύση της συνεργασίας τους, αφού προτεραιότητα είχε η υγεία της οικογένειάς του.

Η Premier League τον καλωσόρισε ξανά, αφού τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Έβερτον, αντικαθιστώντας τον Κάρλο Αντσελότι. Μάλιστα, πριν αυτή η συμφωνία ανακοινωθεί, είχε δεχθεί απειλές από οπαδούς των «Ζαχαρωτών», οι οποίοι δεν τον ήθελαν στην αγαπημένη τους ομάδα.

Το ξεκίνημα στο «Γκούντισον Παρκ» ήταν εξαιρετικό, αφού στα πρώτα 5 παιχνίδια η Έβερτον είχε 4 νίκες (η μια στο Κύπελλο) και μια ισοπαλία. Ωστόσο η συνέχεια δεν αποδείχθηκε ανάλογη. Η «μπλε» ομάδα του Μερσεϊσάιντ μέτρησε 10 ήττες, 3 ισοπαλίες και μόλις 2 νίκες, γεγονός που την έφερε στη 15η θέση και μόλις 6 πόντους πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το «τέλος» ήρθε ύστερα από την ήττα με 2-1 από τη Νόριτς στις 15 Ιανουαρίου του 2022, με τον Ράφα να γίνεται τότε ο 5ος προπονητής που απολύει η Έβερτον σε διάστημα 6 χρόνων.

Rafael Benitez says his past allegiances with Liverpool should not be a concern for Everton fans after he was appointed as the club's new manager 🙌 pic.twitter.com/elgCXGrJvT — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 30, 2021

Στη Θέλτα «παρέα» με τον Δουβίκα

Μένοντας για σχεδόν 1,5 χρόνο μακριά από τους πάγκους, ο Μπενίτεθ γύρισε στη δουλειά και στην Ισπανία, για χάρη της Θέλτα, παίρνοντας μάλιστα τη θέση του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Κάρλος Καρβαλιάλ. Εκεί, ο Ισπανός τεχνικός δούλεψε με τον Τάσο Δουβίκα, τον οποίο οι Γαλιθιάνοι μόλις είχαν αποκτήσει από την Ουτρέχτη, έναντι 12 εκατ. ευρώ.

Douvikas brace to put Rafa Benitez’s Celta Vigo up 3-1 away to red hot Valencia 😤😤😤😤



Last 8 of Copa Del Ray Loading.. pic.twitter.com/sp6A2Ya7rx — Pano Mundo ⚽️🌍 (@PanoMund0) January 17, 2024

Ο Έλληνας στράικερ κατάφερε να σκοράρει 10 φορές και να μοιράσει 2 ασίστ σε 29 αγώνες υπό τις οδηγίες του Μπενίτεθ, ο οποίος στις 12 Μαρτίου του περασμένου έτους απολύθηκε, αφού η Θέλτα βρισκόταν τότε μόλις 2 βαθμούς από θέση σωτηρίας στη La Liga. Κορυφαίο «επίτευγμα» στην πορεία του εκεί ήταν η παρουσία της ομάδας στα προημιτελικά του Copa Del Rey, όπου αποκλείστηκε από την Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Από τον Μάρτιο του 2023 είναι ελεύθερος και μένει να φανεί αν ο Παναθηναϊκός θα είναι επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη στα 65 του χρόνια.