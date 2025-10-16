Ενας εκ των πρωταγωνιστών της Εθνικής Ελπίδων στον δρόμο για το 3/3 στα προκριματικά του EURO U21 είναι αναμφίβολα ο Νίκος Μπότης, ο οποίος κράτησε μακριά τους επιθετικούς της Γερμανίας, διατήρησε «καθαρή» την εστία του με Μάλτα και Λετονία και περιμένει υπομονετικά την ευκαιρία του στον Ολυμπιακό.

«O στόχος είναι να ξανά φέρουμε την Εθνική Ελπίδων σε τελική φάση Euro» ήταν η απάντηση του Νίκου Μπότη σε δηλώσεις του στο Gazzetta λίγες ώρες μετά το τέλος της πρεμιέρας των προκριματικών κόντρα στη Μάλτα.

Λόγια τα οποία δεν έμειναν απλώς ως κείμενο ανάμεσα στο χάος των δημοσιευμάτων αλλά επιβεβαιώθηκαν πάνω στο χορτάρι κόντρα σε Γερμανία και Λετονία. Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να κάνει το 3/3 στα προκριματικά του EURO U21 2027 και μάλιστα σε ισάριθμες εκτός έδρας αναμετρήσεις, φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου και ονειρεύεται την τελική φάση.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών σε αυτή την πορεία είναι ο Νίκος Μπότης. Ένα παιδί που βγήκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ωρίμασε στην Ιταλία με την Ίντερ και πλέον βρίσκεται στο ενεργητικό του Ολυμπιακού, όπου έχει εξελιχθεί σε ένα... καυτό project για το μέλλον.

Το Gazzetta περνάει από τα παιχνίδια του με το εθνόσημο και σας μεταφέρει τη σημαντική συμβολή που είχε στα αποτελέσματα ενώ στους «ερυθρολεύκους» συνεχίζει στη σταθερή ανοδική πορεία στο ρόστερ και στην εκτίμηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η αυτοθυσία κόντρα στη Γερμανία

Δεν ήταν απλή η νίκη στη Γερμανία. Για την ακρίβεια ήταν μία υπέρβαση για την Εθνική Ελπίδων. Από αυτές που χρειάζεσαι όταν θες να διεκδικήσεις την επιστροφή σου σε EURO U21 μετά από 25 χρόνια και η χώρα μας το κατάφερε απέναντι στη δευτεραθλήτρια Ευρώπης και μέσα στην έδρα της κιόλας.

Για να πετύχεις κάτι τέτοιο, πρέπει όλη η ομάδα να είναι στο 100% και η κάθε γραμμή του γηπέδου, να προσφέρει στα μέγιστα, δημιουργώντας συνεχώς πρωταγωνιστές, ο καθένας στον δικό του ρόλο. Ο Ράλλης και ο Τζίμας έκαναν τη... δουλειά της επίθεσης, ο Καλοσκάμης «σάρωσε» στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Κοντούρη, ο Άλεν με τον Κωστούλας δεν σταμάτησαν να ανεβοκατεβαίνουν την πλευρά και το ζευγάρι Αλεξίου-Καλογερόπουλος ήταν ανίκητοι πίσω.

Για αυτό, ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, δεν γίνεται να μην βάλουμε τον Νίκο Μπότη. Ο 21χρονος τερματοφύλακας ήταν εξαιρετικός κάτω από τα δοκάρια και νίκησε ουκ ολίγες φορές την επιθετική «μηχανή» των Γερμανών που μέχρι τότε μετρούσε 55 γκολ σε μόλις 16 ματς (!).

Μάλιστα, στο 85ο λεπτό, σε μία σύγκρουση που είχε με τον Βάιπερ, ο υψηλόσωμος πορτιέρε του Ολυμπιακού μάτωσε στη μύτη και γενικά δεν φαινόταν να είναι στο 100% όμως ο Γιάννης Ταουσιάνης είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο 21χρονος Έλληνας να συνεχίσει το παιχνίδι και να σφίξει τα... δόντια.

Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, ο ίδιος ήταν εντυπωσιακός και κράτησε το σκορ στο 3-2 με τη βοήθεια των αμυντικών του παρά την πίεση της Γερμανίας (έπαιζε με τρεις φορ). Μάλιστα, η κίνηση του Καλογερόπουλου στο τέλος του αγώνα, έδειξε το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του στο ματς.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων πήγε κατευθείαν στον Μπότη, τον πήρε αγκαλιά και φώναξε τους συμπαίκτες να πάνε προς τα εκεί για να πανηγυρίσουν μαζί του ενώ ταυτόχρονα τον έδειχνε σε όλους για την προσπάθεια που είχε καταβάλει.

Η σιγουριά κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής Ελπίδων

Πέρα από το παιχνίδι με τη Γερμανία, ο Μπότης έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του και στα άλλα δύο ματς των ομίλων. Τόσο κόντρα στη Μάλτα όσο και κόντρα στη Λετονία, ο Έλληνας πορτιέρε ήταν παρών ακόμα και αν χρειάστηκε λίγες στιγμές για να επέμβει.

Focus από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό με άρτιες εξόδους (δυνατό του σημείο και λόγω ύψους), σωστές επεμβάσεις και γενικά μία αίσθηση ασφάλειας στα μετόπισθεν ενώ ήταν αρκετά καλός και με την μπάλα στα πόδια όποτε χρειάστηκε για το build up.

Δείγμα της εξέλιξης του μέσα από τη δουλειά που γίνεται στον Ολυμπιακό, με τον Μπότη να έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ καλό project και να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που μπορεί να βρεθεί στην ανδρική ομάδα της Εθνικής Ελλάδας.

Τα σταθερά βήματα στον Ολυμπιακό και η Β' ομάδα

Ήταν η χειμερινή μεταγραφική περίοδος του 2024. Λίγες ώρες πριν το φινάλε, ο Ολυμπιακός προχωράει στην απόκτηση του Νίκου Μπότη από την Ίντερ με φόντο το... μέλλον. Από τα βασικά στελέχη της Κ19 του ιταλικού συλλόγου και πρωταθλητής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα, όμως η έλευση του στον Πειραιά δεν έκανε «θόρυβο».

Λίγο οι μαζεμένες μεταγραφές Όρτα-Τσικίνιο-Κάρμο, λίγο η κατάσταση με τον Καρβαλιάλ που μύριζε... μπαρούτι, έφεραν σε δεύτερη μοίρα τον επαναπατρισμό του Έλληνα κίπερ. Ο ίδιος όμως, ξεκίνησε κατευθείαν τη δουλειά και προσπάθησε να είναι όσο πιο έτοιμος γίνεται για την καλοκαιρινή προετοιμασία.

Παρά την έλευση του Αναγνωστόπουλου, ο Μπότης πάλεψε για ανέβει στην τρίτη θέση της ιεραρχίας των τερματοφυλάκων και οι εμφανίσεις του με την Κ19 αλλά και το πρόσωπο του στις προπονήσεις, έπεισε για το ταλέντο του και η επιβράβευση ήρθε στην τελευταία προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να συμπεριλάβει μαζί με τον Τζολάκη και τον Πασχαλάκη, τον 21χρονο πορτιέρε, «κόβοντας» τον Αναγνωστόπουλος. Στα φιλικά προετοιμασίας πήρε αρκετά λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας σε μεγάλο βαθμό το πόσο έχει βελτιωθεί και αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Η επιστροφή της Β' ομάδας στη Superleague 2 ήταν μεγάλο βήμα για τον ίδιο, καθώς αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας του Πιτό, παίρνοντας εμπειρίες και σε επαγγελματικό επίπεδο, έχοντας μέχρι στιγμής έξι συμμετοχές με επτά γκολ παθητικό και δύο ματς που κράτησε το μηδέν.

Η επιβράβευση με το νέο συμβόλαιο

Στον Ολυμπιακό πιστεύουν πολύ στο ταλέντο του και σε συνδυασμό με τη δουλειά που ρίχνει και τη βελτίωση που δείχνει, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να του προσφέρουν μία... επιβράβευση.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο 21χρονος τερματοφύλακας αποτελεί ένα «καυτό» project για τον Ολυμπιακό και δεδομένου της μεγάλης ζήτησης του Τζολάκη και το γεγονός ότι ο Πασχαλάκης έχει πατήσει τα 36 του χρόνια, αναμένεται να πέσει στο τραπέζι στο θέμα του συμβολαίου του, το οποίο εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους «ερυθρολεύκους» έχουν θέσει επί τάπητος το ζήτημα για νέο συμβόλαιο στον 21χρονο τερματοφύλακα, δείχνοντας την πίστη τους στο ταλέντο και την εξέλιξη του.