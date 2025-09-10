Μπότης στο Gazzetta: «Στόχος είναι να φέρουμε ξανά την Εθνική μετά από 23 χρόνια σε τελική φάση Euro»

Νικηφόρο ξεκίνημα έκανε η Εθνική Ελπίδων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21. Ο Νίκος Μπότης, τερματοφύλακας της Εθνικής και του Ολυμπιακού μίλησε στο Gazzetta για την εικόνα της ομάδας.

Η Εθνική Ελπίδων έκανε τη πρεμιέρα της χθες (9/9) στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 του 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να επικρατήσει με 5-0 απέναντι στην Μάλτα στο «Centenary Stadium» και να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα.

Τα γκολ για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πέτυχαν οι Κούτσιας (45+1,53'), Πνευμονίδης (14',64') και Ράλλης (90').Ο Νίκος Μπότης, βασικός τερματοφύλακας της ομάδας και μέλος του Ολυμπιακού, που κράτησε ανέπαφη την εστία του παραχώρησε δηλώσεις στο Gazzetta αναφορικά με τη νικηφόρα πρεμιέρα της Εθνικής Ελπίδων.

Εκείνος αναφέρθηκε πρώτα απ' όλα στον τραυματισμό του συμπαίκτη του Θεοφάνη Μπακούλα, στον οποίο ευχήθηκε να γυρίσει γρήγορα κοντά τους κι έπειτα ξεκαθάρισε πως στόχος όλων είναι να φέρουν ξανά την Εθνική Ελπίδων σε μία τελική Euro μετά από 23 ολόκληρα χρόνια.

Τέλος, εξέφρασε την πίστη για την Εθνική ομάδων των ανδρών λέγοντας πως θεωρεί πως στο τέλος θα φτάσουν στα τελικά του Μουντιάλ.

Οι δηλώσεις του Νίκου Μπότη

Στο σημερινό παιχνίδι πήρατε μια νίκη με πολύ καλή εμφάνιση, ένα σχόλιο για το παιχνίδι; Ήταν όπως το περίμενες;

-Προσελκύσαμε το παιχνίδι με απόλυτη συγκέντρωση, δεν υποτιμήσαμε καθόλου τον αντίπαλο, γνωρίζουμε πως πάντα η πρεμιέρα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και θεωρώ πως βγάλαμε κάποιους αυτοματισμούς τους οποίους έχουμε δουλέψει αυτό το δεκαήμερο που έχουμε μαζεύτει στις προπονήσεις και στα προηγούμενα φιλικά. Έιμαστε πολύ χαρούμενοι για το θετικό ξεκίνημα μας. Ωστόσο υπάρχει κάτι το οποίο μας στεναχώρησε λίγο και είναι ο τραυματισμός του συμπαίκτη μας του Θεοφάνη Μπακούλα. Του ευχόμαστε όλοι να τον έχουμε σύντομα κοντά μας.

Έχουμε κάποια εξέλιξη σχετικά με τον τραυματισμό του;

-Όχι, δεν γνωρίζουμε κάτι ακόμη, όμως ότι και να είναι επειδή το χαρακτηριστικό μας είναι η ομάδα, εμείς θα είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε και να του θυμίσουμε πόσο σημαντικός είναι για εμάς.

Είστε σε έναν όμιλο με αρκετά καλές ομάδες, η Γερμανία μάλιστα είχε πάει και τελικό στην προηγούμενη διοργάνωση. Ποιός είναι ο στόχος σας;

-O στόχος είναι να ξανά φέρουμε την Εθνική μετά από 23 χρόνια σε τελική φάση Euro, που έχει να βρεθεί από το 2002. Έιμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον κάθε αντίπαλο, θεωρώ είμαστε ένα σύνολο που δεν μας χαρακτηρίζει μόνο η μαχητικότητα αλλά και η ποιότητα και θα το πάμε παιχνίδι-παιχνίδι ελπίζοντας να εκλπηρώσουμε τον στόχο μας που όπως σας είπα είναι να φτάσουμε σε τελική φάση.

Είστε μια καλή ομάδα που αποτελείται από πολύ ταλαντούχα παιδιά, μάλιστα οι περισσότεροι έχετε αγωνιστεί και στο υψηλότερο επίπεδο. Εσείς μεταξύ σας το αισθάνεστε αυτό; Ότι είστε μια καλή ομάδα, επικρατεί αυτό το κλίμα;

-Υπάρχει αυτό το κλίμα μέσα στην ομάδα, ο καθένας θεωρώ πως έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και επειδή έχουμε κάτσει μαζί και έχουμε συζητήσει ότι όντως είναι μια ευκαιρία αυτή που μας παρουσιάζεται, πιστεύουμε πως αν βάλει ο καθένας το λιθαράκι του και χρησιμοποιήσει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, μπορεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλον και έτσι να φτιάξουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο το οποίο θέλει ούτως ή άλλως να διεκδικήσει πολλά.

Θα ήθελα και ένα σχόλιο και για την Εθνική ανδρών και αν πιστεύεις ότι η πρόκριση είναι δική μας

-Αυτό που γίνεται από πέρσι στην Εθνική ανδρών είναι κάτι που είναι πάρα πολύ όμορφο, κάνει περήφανους όλους τους Έλληνες. Η προσπάθεια γενικά που γίνεται από όλα τα παιδιά που τη στελεχώνουν είναι αξιοθαύμαστη. Θεωρώ πως παρά την τελευταία ήττα από την Δανία, όπως είχε γίνει και με την Σκωτία εντός έδρας, όλα μπορούν να ανατραπούν διότι στη πρώτη ομάδα υπάρχουν παιδιά νέα που έχουν δίψα για να βρεθούν και αυτά μετά από πολλά χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση και πιστεύω πως με το πείσμα, την ποιότητα και την ένταση που τους χαρακτηρίζει μπορούν να βρεθούν στην τελική φάση του Mundial, εκεί όπου ανήκουν. Τους ευχόμαστε σαν Εθνική ελπίδων τα καλύτερα και κάθε επιτυχία.