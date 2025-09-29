Κάθε γκολ και βαθμός: Η απίστευτη προσφορά του Γερεμέγεφ στον Παναθηναϊκό

Οι φορές που έχει ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έχει σώσει τον Παναθηναϊκό με τα γκολ του και πως «μεταφράζονται» αυτά σε βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να... ιδρώσει, ίσως και κάτι παραπάνω στο Αγρίνιο, όμως κατόρθωσε τελικά να επικρατήσει με 2-1 του Παναιτωλικού σε αγώνα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και να κάνει έτσι την πρώτη του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα χάρη σε γκολ που σημείωσε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στις καθυστερήσεις του ματς.

Ο Σουηδός φορ βρέθηκε το καλοκαίρι κοντά στην αποχώρηση από την ομάδα, έχοντας αρνηθεί και πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του, ωστόσο τελικά αυτή δεν συνέβη κι έτσι εκείνος παρέμεινε στο ρόστερ ως τέταρτη επιλογή, μετά και τις προσθαφαιρέσεις που έγιναν στην επίθεση των «πρασίνων», με την πώληση του Ιωαννίδη και την απόκτηση του Ντέσερς και Πάντοβιτς.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής (28/09) είχε αγωνιστεί σε τέσσερα ματς φέτος με τον Ρουί Βιτόρια παίζοντας συνολικά για 40 λεπτά, χθες έκανε την πρώτη του συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα και στα πρώτα του 21 λεπτά σκόραρε το νικητήριο, όπως συνηθίζει εκείνος να κάνει, όταν μπαίνει ως αλλαγή στα παιχνίδια.

Ο Γερεμέγεφ έχει φέρει στον Παναθηναϊκό δέκα βαθμούς με έξι γκολ

Ο 31χρονος επιθετικός του «τριφυλλιού» έχει παίξει 56 παινχίδια με την φανέλα της ομάδας, παρ' ότι βρίσκεται σ' αυτή από τον Γενάρη του 2023, έχοντας παίξει κι ένα εξάμηνο δανεικός στον Λεβαδειακό.

Συνολικά στα ματς αυτά έχει σκοράρει 16 τέρματα, τα 10 εκ των οποίων είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απ' αυτά, περισσότερα από τα μισά και συγκεκριμένα τα 6, έχουν φέρει στον Παναθηναϊκό συνολικά 10 βαθμούς.

Τα γκολ του Γερεμέγεφ και οι βαθμοί που έχουν χαρίσει

2023-2024

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2, γκολ 90+6', 1 βαθμός

Βόλος - Παναθηναϊκός 0-3 δύο γκολ 64' και 72', 2 βαθμοί

Παναθηναϊκός - Λαμία 2-2, γκολ 59', 1 βαθμός

2024-2025

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός 0-1, γκολ 90+4', 2 βαθμοί

Παναθηναϊκός - Athens Kallithea 1-0, γκολ 82', 2 βαθμοί

2025-2026

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2, γκολ 90+5', 2 βαθμοί

Κοινώς καθένα από τα γκολ του αυτά έδωσε 1,67 βαθμούς στην ομάδα κι ακόμα και αν συμπεριλάβουμε και τα υπόλοιπα τέρματα που έχει σημειώσει, τότε η αναλογία πάει στο ένας βαθμός ανά γκολ.

Όπως και να 'χει η αναλογία αυτή είναι εξαιρετική και ειδικά όταν πρόκειται για έναν παίκτη, που συνήθως δεν έχει ρυθμό στα πόδια του και όταν μπει, πρέπει να αποδώσει άμεσα. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό του είναι που τον καθιστά και εξαιρετική επιλογή για να συμπληρώνει την τριάδα της επίθεσης.

Ο Γερεμέγεφ δεν φέρνει απλώς βαθμούς, αλλά το κάνει και... οικονομικά

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που έχει ο Σουηδός φορ είναι η τρομερή του αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με το Wyscout, από τότε που ήρθε στον Παναθηναϊκό (σε όλες τις διοργανώσεις) μέχρι και πριν το χθεσινό παιχνίδι (τα δεδομένα του οποίου δεν έχουν γίνει ακόμα διαθέσιμα), εκείνος έχει σκοράρει 2,48 γκολ περισσότερα του αναμενομένου.

Οι τελικές στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει στα παιχνίδια αυτά ισοδυναμούν με 12,52xG, με τον ίδιο να έχει σκοράρει 15.

Κάτι εξίσου σημαντικό με την αποτελεσματικότητά του και που στην ουσία αποτελεί και μία εξήγηση αυτής είναι η ικανότητά του να βρίσκει μεγάλες ευκαιρίες. Οι τελικές του έχουν ως μέση αξία τα 0,22xG, το οποίο είναι εξαιρετικό νούμερο, αν σκεφτεί κανείς πως μία μέση τελική έχει αξία 0,10xG.