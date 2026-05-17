Η απόφαση του Ράφα Μπενίτεθ για τη διάταξη που θα χρησιμοποιήσει κόντρα στον ΠΑΟΚ και οι επιλογές που θα την απαρτίζουν.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται απόψε στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ (19:30, Cosmote Sport 3, live από το Gazzetta) για την 6η και τελευταία αγωνιστική των φετινών Play Offs της Stoiximan Superleague, ίσως για τελευταία φορά αν όλα στον Βοτανικό κυλήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει.

Οι «πράσινοι» θα αναγκαστούν να δώσουν το πιθανότατα τελευταίο τους ματς στην ιστορική τους έδρα χωρίς τον κόσμο τους στο πλευρό τους εξαιτίας της τιμωρίας που τους επιβλήθηκε για όσα έγιναν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αφού το σχετικό αίτημα αναστολής απορρίφθηκε κι έτσι το αντίο στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα είναι «βουβό».

Στα αγωνιστικά τώρα ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τρεις από τους τέσσερις αμφίβολους παίκτες που είχε αναφέρει στις δηλώσεις του πριν από τον αγώνα να δίνουν το «παρών», αφού οι Πάλμερ-Μπράουν, Τσιριβέγια και Ρενάτο μπήκαν στην αποστολή, όχι όμως και ο Τεττέη, ο οποίος αντιμετώπισε ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Ο Έλληνα φορ προστέθηκε στις ήδη υπάρχουσες απουσίες των Κάτρη, Μπακασέτα, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό και Πελίστρι.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Τετράδα στην άμυνα με κάποιες αλλαγές

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να πάει σε τετράδα για τρίτο σερί παιχνίδι, αλλά αυτή τη φορά όχι με 4-4-2, ελλείψει και του Τεττέη, αλλά μ' ένα 4-2-3-1. Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να προβεί σε κάποιες αλλαγές μιας και πρόκειται για το τελευταίο ματς της σεζόν.

Έτσι ο Λαφόν ναι μεν είναι φαβορί για την αρχική ενδεκάδα, ωστόσο υπάρχουν πιθανότητες είτε να δούμε τον Τσάβες για πρώτη φορά είτε τον Κότσαρη, μετά από καιρό. Στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές, ωστόσο οι Πάλμερ και Τουμπά φαίνεται πως έχουν προβάδισμα έναντι του Ερνάντεθ.

Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι λογικά ο Καλάμπρια, όμως δεν είναι απίθανο να δούμε και τον Κώτσιρα, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Στο αριστερό θα είναι ο Κυριακόπουλος.

Το δίδυμο στη μεσαία γραμμή θα αποτελείται πιθανότατα από τους Κοντούρη-Τσέριν, με τους Τσιριβέγια και Ρενάτο να έχουν κι εκείνοι πιθανότητες. Μπροστά τους θα είναι ένας εκ των Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς ενώ στα πλάγια δεξιά θα είναι ο Παντελίδης και αριστερά ο Αντίνο, με τον Ζαρουρί να διεκδικεί κι αυτός θέση σε μία από τις δύο πλευρές.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σφιντέρσκι.