Τετέ στο Gazzetta: «Ο Κόντης συζήτησε μαζί μου και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ»

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Παναθηναϊκού, Τετέ, μίλησε στο Gazzetta για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο και τη σημασία της παρουσίας του Χρήστου Κόντη στον πάγκο της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με ένα σπουδαίο «διπλό» από το Αγρίνιο και πανηγύρισε την παρθενική του νίκη στη Stoiximan Superleague. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το τριφύλλι, σε αυτήν την απόδραση, ήταν ο Τετέ, που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, πετυχαίνοντας, μάλιστα και το γκολ της ισοφάρισης.

Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του Βραζιλιάνου μετά τον περασμένο Μάρτη και την εντός έδρας αναμέτρηση με την Φιορεντίνα στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Conference League. Ο Τετέ έδειξε και στην αναμέτρηση της Βέρνης με αντίπαλο την Γιουνγκ Μπόις πως είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος, συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα και κόντρα στον Παναιτωλικό πιστοποίησε αυτήν, ακριβώς, την αλλαγή.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, το Gazzetta συνάντησε τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του Παναθηναϊκού στην μικτή ζώνη του γηπέδου του Παναιτωλικού. Εκείνος μίλησε για τα δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα της ομάδας του, την καθοριστική συμβολή του Χρήστου Κόντη στην αλλαγή του κλίματος στο τριφύλλι, αλλά και τη σημασία που είχε το «διπλό» της Κυριακής για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Μάλιστα, εξήγησε πόσο έχει βοηθήσει τον ίδιο η παρουσία του Έλληνα τεχνικού στον πράσινο πάγκο, καθώς αποκάλυψε πως ο Χρήστος Κόντης έχει συζητήσει αρκετά με τον ποδοσφαιριστή, προκειμένου να τον βοηθήσει να βρει και πάλι τον καλό του εαυτό.

Αρχικά, μιλώντας για τα συναισθήματά του για την επιστροφή στο σκοράρισμα, ο Βραζιλιάνος ανέφερε ότι «Είμαι πολύ χαρούμενος για το γκολ που πέτυχα, αλλά και για τη νίκη της ομάδας μου. Σίγουρα είχε περάσει πολύς καιρός από το τελευταίο μου γκολ, όμως, έχω δουλέψει σκληρά με τους συμπαίκτες μου. Ο προπονητής μας έχει δώσει αυτοπεποίθηση και αυτό είναι, επίσης, πολύ σημαντικό».

Στη συνέχεια, στάθηκε στη σημασία της διαχείρισής του από τον Χρήστο Κόντη, επισημαίνοντας πως ο Έλληνας τεχνικός βοήθησε τον ποδοσφαιριστή να βελτιώσει την ψυχολογία του. «Ο Χρήστος Κόντης συζήτησε μαζί μου και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό για μένα και με έχει κάνει χαρούμενος ο τρόπος που με έχει αντιμετωπίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, εξήγησε πως η νίκη στη Αγρίνιο έχει ιδιαίτερη σημασία, όμως, τόσο τον ίδιο όσο και τους συμπαίκτες του, τους περιμένουν μία ιδιαίτερα απαιτητική συνέχεια. Χαρακτηριστικά είπε ότι «σίγουρα, πρόκειται για μία πολύ σημαντική νίκη. Ασφαλώς και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, όμως κάναμε ένα καλό αποτέλεσμα και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στα επόμενα παιχνίδια».