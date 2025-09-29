Θα τιμωρηθεί κανείς για το πέναλτι-φάντασμα εις βάρος του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο;

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον Ζαμπαλά στο VAR και τον Τσακαλίδη στο χορτάρι που αγνόησαν τον κανονισμό και έριξαν στο Αγρίνιο την πρώτη μεγάλη... πιστολιά στο φετινό πρωτάθλημα της Super League!

Στις Σέρρες, σε έναν αγωνιστικό χώρο... βοσκοτόπι τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τσαγκαράκης με το έτσι θέλω άλλαξε τους κανονισμούς στην περιβόητη φάση του Ντραγκόφσκι με τον Μπετανκόρ(αν τον έχετε χάσει τον άσο του Ολυμπιακού, τον ήθελαν τόσο πολύ στον Πειραιά που κατέληξε στη Segunda Division με την φανέλα της Αλμπαθέτε), οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μία απρόσμενη γκέλα και σταμάτησε μία πορεία πρωταθλητισμού, στερώντας δύο βαθμούς και την ηρεμία ενός οργανισμού που δεν μπορεί να ''σηκώσει'' τέτοιες καταστάσεις. Λεπτομέρειες που καθορίζουν όλοκληρες χρονιές.



Το βράδυ της Κυριακής στο Αγρίνιο και μετά το πάρτι στη Βέρνη, το πληγωμένο Τριφύλλι ήθελε να συνεχίσει να πατά το κουμπί του restart. Κατά μία διαβολική σύμπτωση, σε ένα οριακό σημείο για τον Παναθηναϊκό και πάλι άλλαξαν εις βάρος του οι κανονισμοί. Με αποτέλεσμα ο Παναιτωλικός να ανοίξει το σκορ, σε μία φάση που δεν υπάρχει κανένα πέναλτι.

Από τα πρώτα ριπλέι της μετάδοσης δεν φάνηκε τι έχει συμβεί ξεκάθαρα με τον Άνταμ Τσέριν και αυτό οδήγησε σε λάθος συμπεράσματα τον Τύπο, ωστόσο, τα πράγματα αργότερα απλοποιήθηκαν όταν δόθηκε η επαναληπτική προβολή που δείχνει ακριβώς την πορεία της μπάλας.

Ποιά ήταν αυτή; Στο πρόσωπο του Σλοβένου μέσου και μετά στο χέρι του. Πάμε να δούμε τι λέει ο κανονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις, τον οποίο επικαλέστηκε και ο πιο σοβαρός και αξιόπιστος τηλεκριτικός διαιτησίας, Αριστομένης Κουτσιαύτης στην εκπομπή του Open.

Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (International Football Association Board, IFAB) είναι ο οργανισμός ο οποίος καθορίζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού (Laws of the Game), δηλαδή τους κωδικοποιημένους κανόνες που προσδιορίζουν το ποδόσφαιρο. Οι κανόνες αυτοί αποφασίζονται από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και δημοσιεύονται από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που διοικεί το ποδόσφαιρο, τη FIFA.

Τι αναφέρει, λοιπόν το IFAB σε ξεχωριστή ενότητα για τις παραβάσεις με τα χέρια;

Πόσο πιο ξεκάθαρα, λοιπόν; Από την στιγμή που υπάρχει εξοστρακισμός της μπάλας από άλλο σημείο του σώματος προς το χέρι και δεν προκύπτει γκολ μέσα από αυτή την διαδικασία, δεν έχουμε παράβαση.

Άρα, λοιπόν, ο Ζαμπαλάς που βρίσκεται στο VAR έχει πάρει μία λάθος απόφαση να φωνάξει τον Τσακαλίδη να δει την φάση, ενώ εκείνος βρίσκεται ακριβώς μπροστά, βλέπει τι έχει συμβεί και αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί.

Από την δική του πλευρά, ο ρέφερι του αγώνα, δεν ζητά τις καλύτερες δυνατές λήψεις, την ώρα που βρίσκεται μπροστά στην οθόνη.

Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα αλλάζει την απόφασή του ενώ το σωστό θα ήταν να ζητήσει όλες τις επαναληπτικές προβολές για να έχει 100% εικόνα. Δεν το έκανε. Λάθος του.

Και πάμε τώρα στην φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Η πρώτη μεγάλη... πιστολιά εις βάρος ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα είναι γεγονός και είναι εις βάρος του Παναθηναϊκού. Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς.

Θα τιμωρηθεί κανείς από τους δύο παραπάνω κυρίους που δεν πήραν τις σωστές αποφάσεις και αλλοίωσαν την εικόνα ενός παιχνιδιού; Θα μας εξηγήσει η λαλίστατη μέσα στο σαββατοκύριακο ΚΕΔ και ο κύριος Λανουά τι ακριβώς έγινε στη φάση αυτή και γιατί μία ομάδα σκόραρε ενώ δεν θα έπρεπε ή για ακόμη μία φορά ο Γάλλος ρέφερι θα βγει στις κάμερες για να κάνει υψηλού επιπέδου δημόσιες σχέσεις και διπλωματία με τους υφιστάμενούς του διαιτητές;