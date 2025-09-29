Ήταν όντως πέναλτι του Τσέριν; Η οδηγία της IFAB για αυτές τις φάσεις

Η επίσημη οδηγία της IFAB διαλευκάνει την φάση στην οποία κέρδισε το πέναλτι ο Παναιτωλικός, επειδή βρήκε η μπάλα στο χέρι του Τσέριν.

Δύο ήταν οι κομβικές φάσεις αναφορικά με την διαιτησία στο χθεσινό παιχνίδι του Παναιτωλικό με τον Παναθηναϊκό. Πρώτα η παράβαση που καταλογίστηκε υπερ των «Καναρινιών» για χέρι του Τσέριν κι έπειτα το γκολ που σημείωσαν με κεφαλιά του Σιέλη και ακυρώθηκε για θέση οφσάιντ.

Κι αν για την δεύτερη φάση, με την παρέμβαση του VAR και του ημιαυτόματου οφσάιντ δεν υπάρχει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνίες, στην πρώτη τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Βλέπετε κανείς δεν αμφισβητεί πως η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Σλοβένου μέσου των «πρασίνων», ωστόσο η ειδοποιός διαφορά στην περίπτωση αυτή είναι πως η μπάλα πριν καταλήξει σ' αυτό έχει βρει πρώτα στο πρόσωπό του.

Κι αυτή είναι μία παράμετρος που αλλάζει άρδην την κατάσταση. Σύμφωνα με μία γενική οδηγία που υπάρχει στους κανονισμούς της IFAB, όπου εξηγείται σε ποιες περιπτώσεις η επαφή της μπάλας στο χέρι του αμυνομένου δεν είναι πέναλτι (μιας και στους κανονισμούς αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις που υπάρχει παράβαση και όχι πότε δεν υπάρχει), όταν η μπάλα καταλήγει στο χέρι ενώ πριν έχει βρει σε άλλο μέρος του σώματος του παίκτη δεν συνιστά παράβαση.

Τι αναφέρει η οδηγία της IFAB

Τι δεν θεωρείται παράβαση χειρονομίας στο ποδόσφαιρο;

Δεν διαπράττεται παράβαση χειρονομίας όταν ένας παίκτης:

κάνει κεφαλιά, κλωτσάει ή παίζει την μπάλα με άλλο μέρος του σώματός του και αυτή στη συνέχεια χτυπάει το δικό του χέρι/μπράτσο (εκτός εάν η μπάλα πάει απευθείας στο τέρμα των αντιπάλων ή ο παίκτης σκοράρει αμέσως μετά)

πέφτει και η μπάλα χτυπάει το χέρι που εκείνος στηρίζεται, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο σώμα του και το έδαφος (εκτός εάν η μπάλα πάει απευθείας στο τέρμα των αντιπάλων ή ο παίκτης σκοράρει αμέσως μετά, οπότε κατακυρώνεται άμεσο ελεύθερο λάκτισμα στην αντίπαλη ομάδα)

χτυπάει στο χέρι/μπράτσο ενώ πριν έχει παίξει την μπάλα συμπαίκτης του (εκτός εάν η μπάλα πάει απευθείας στο τέρμα των αντιπάλων ή ο παίκτης σκοράρει αμέσως μετά, οπότε κατακυρώνεται άμεσο ελεύθερο λάκτισμα στην αντίπαλη ομάδα)

Το χέρι τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα (ή πέναλτι εάν η παράβαση χειρονομίας γίνεται στην περιοχή πέναλτι του παίκτη).