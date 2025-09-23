Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα ο Φράνκο Μπαλντίνι, που συζητάει με τον Παναθηναϊκό, σκέφτεται να φέρει τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι για προπονητή της ομάδας.

Η ιταλική ιστοσελίδα «calciomercato24» ανέφερε σε δημοσίευμά της πως ο Φράνκο Μπαλντίνι, που βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό, για να αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο και όχι εκείνον του Αθλητικού Διευθυντή, όπως γράφεται, θέλει να φέρει τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων».

Ο 64χρονος Ιταλός έχει συνυπάρξει στην Ρόμα με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι, όταν ο τελευταίος ήταν ακόμα παίκτης κι έχουν πολύ καλή σχέση και αμοιβαία εκτίμηση ο ένας για τον άλλον. Ο 42χρονος Ιταλός τεχνικός βρίσκεται χωρίς ομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Ρόμα, έχοντας από τότε απορρίψει αρκετές προσφορές.

Αυτή τη στιγμή ασχολείται με την Οστιαμάρε, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, η οποία αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, λοιπόν, είναι πιθανό, εαν οι συζητήσεις του Φράνκο Μπαλντίνι έχουν αίσιο τέλος, εκείνος να θελήσει να φέρει τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι στο «τριφύλλι» για να αναλάβει την τεχνική του ηγεσία.

Υπενθυμίζουμε πάντως πως πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για την θέση αυτή είναι Σεργκέι Ρεμπρόφ, με τον οποίο υπάρχει συμφωνία, αλλά μένει να βρεθεί αν υπάρχει τρόπος να λύσει την συνεργασία του με την εθνική Ουκρανίας ενώ στο τραπέζι υπάρχει και το όνομα του Μαρκ Φαν Μπόμελ.