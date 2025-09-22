Φράνκο Μπαλντίνι για Παναθηναϊκό: Οι ρόλοι που είχε σε Ρόμα, Ρεάλ και Τότεναμ

Διαβάστε αναλυτικά τις αρμοδιότητες που είχε σε Ρόμα, Ρεάλ και Τότεναμ, ο Φράνκο Μπαλντίνι που «παίζει» για τον Παναθηναϊκό.

Ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι του Παναθηναϊκού για τη διοικητική ενίσχυση, είναι και αυτό του Φράνκο Μπαλντίνι όπως διαβάσετε στο ρεπορτάζ του Νίκου Αθανασίου στο Gazzetta,gr. Ενός Ιταλού που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από τη Ρόμα, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Τότεναμ.

Τι ρόλους είχε όμως σε κάθε μία από αυτές τις ομάδες;

Η ανάδειξή του στη Ρόμα

Στη Ρόμα ξεκίνησε ως σύμβουλος το 1998, όταν ο τότε πρόεδρος Φράνκο Σένσι, ενώ αργότερα έγινε αθλητικός διευθυντής των «Τζιαλορόσι», με τις παρακάτω ευθύνες...

Διαχείριση μεταγραφών : Αναζητούσε, αξιολογούσε και έκλεινε μεγάλες μεταγραφές, όπως ήταν ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ο Σάμουελ και ο Έμερσον.

: Αναζητούσε, αξιολογούσε και έκλεινε μεγάλες μεταγραφές, όπως ήταν ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ο Σάμουελ και ο Έμερσον. Στρατηγική στους νεαρούς παίκτες : Διαμόρφωσε τη στρατηγική για την προώθηση ταλέντων από τις ακαδημίες, ώστε να υπάρχει μία συνέχεια από την Primavera στην πρώτη ομάδα της Ρόμα.

: Διαμόρφωσε τη στρατηγική για την προώθηση ταλέντων από τις ακαδημίες, ώστε να υπάρχει μία συνέχεια από την Primavera στην πρώτη ομάδα της Ρόμα. Σχέδιο οργάνωσης του συλλόγου : Βελτίωση υποδομών, μεταρρυθμίσεις στο λειτουργικό πλαίσιο του συλλόγου, σχέδιο που θα έφερνε τον σύλλογο πιο κοντά σε πρότυπα ευρωπαϊκών ομάδων.

: Βελτίωση υποδομών, μεταρρυθμίσεις στο λειτουργικό πλαίσιο του συλλόγου, σχέδιο που θα έφερνε τον σύλλογο πιο κοντά σε πρότυπα ευρωπαϊκών ομάδων. Όταν το 2011 επέστρεψε στη Ρόμα, είχε τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή , ενώ από το 2013 είχε συμβουλευτικό ρόλο, ασχολούμενος κυρίως με χορηγίες, διεθνείς σχέσεις και τους εξωτερικούς τομείς λειτουργίας του συλλόγου, καθώς και με την επικοινωνία.

, ενώ από το 2013 είχε συμβουλευτικό ρόλο, ασχολούμενος κυρίως με χορηγίες, διεθνείς σχέσεις και τους εξωτερικούς τομείς λειτουργίας του συλλόγου, καθώς και με την επικοινωνία.

Το σύντομο πέρασμά του από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Τη σεζόν 2006/07 του δόθηκε η ευκαιρία να μπει στη Ρεάλ Μαδρίτης, που τότε στον πάγκο της είχε τον Φάμπιο Καπέλο, και δεν την άφησε να πάει χαμένη. Εκεί είχε τον τίτλο του διευθυντή ποδοσφαίρου...

Συμμετείχε στο σκάουτινγκ της ομάδας και στη μεταγραφική πολιτική, παίζοντας σημαντικό ρόλο στις μεταγραφές του Φερνάντο Γκάγκο και του Γκονζάλο Ιγκουαΐν.

Η θητεία του στην Τότεναμ

Τον Ιούνιο του 2013 ανέλαβε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Τότεναμ, όπου οι αρμοδιότητές του ήταν οι εξής...