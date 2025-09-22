Φράνκο Μπαλντίνι για Παναθηναϊκό: Οι ρόλοι που είχε σε Ρόμα, Ρεάλ και Τότεναμ
Ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι του Παναθηναϊκού για τη διοικητική ενίσχυση, είναι και αυτό του Φράνκο Μπαλντίνι όπως διαβάσετε στο ρεπορτάζ του Νίκου Αθανασίου στο Gazzetta,gr. Ενός Ιταλού που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από τη Ρόμα, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Τότεναμ.
Τι ρόλους είχε όμως σε κάθε μία από αυτές τις ομάδες;
Η ανάδειξή του στη Ρόμα
Στη Ρόμα ξεκίνησε ως σύμβουλος το 1998, όταν ο τότε πρόεδρος Φράνκο Σένσι, ενώ αργότερα έγινε αθλητικός διευθυντής των «Τζιαλορόσι», με τις παρακάτω ευθύνες...
- Διαχείριση μεταγραφών: Αναζητούσε, αξιολογούσε και έκλεινε μεγάλες μεταγραφές, όπως ήταν ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ο Σάμουελ και ο Έμερσον.
- Στρατηγική στους νεαρούς παίκτες: Διαμόρφωσε τη στρατηγική για την προώθηση ταλέντων από τις ακαδημίες, ώστε να υπάρχει μία συνέχεια από την Primavera στην πρώτη ομάδα της Ρόμα.
- Σχέδιο οργάνωσης του συλλόγου: Βελτίωση υποδομών, μεταρρυθμίσεις στο λειτουργικό πλαίσιο του συλλόγου, σχέδιο που θα έφερνε τον σύλλογο πιο κοντά σε πρότυπα ευρωπαϊκών ομάδων.
- Όταν το 2011 επέστρεψε στη Ρόμα, είχε τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή, ενώ από το 2013 είχε συμβουλευτικό ρόλο, ασχολούμενος κυρίως με χορηγίες, διεθνείς σχέσεις και τους εξωτερικούς τομείς λειτουργίας του συλλόγου, καθώς και με την επικοινωνία.
Το σύντομο πέρασμά του από τη Ρεάλ Μαδρίτης
Τη σεζόν 2006/07 του δόθηκε η ευκαιρία να μπει στη Ρεάλ Μαδρίτης, που τότε στον πάγκο της είχε τον Φάμπιο Καπέλο, και δεν την άφησε να πάει χαμένη. Εκεί είχε τον τίτλο του διευθυντή ποδοσφαίρου...
- Συμμετείχε στο σκάουτινγκ της ομάδας και στη μεταγραφική πολιτική, παίζοντας σημαντικό ρόλο στις μεταγραφές του Φερνάντο Γκάγκο και του Γκονζάλο Ιγκουαΐν.
Η θητεία του στην Τότεναμ
Τον Ιούνιο του 2013 ανέλαβε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Τότεναμ, όπου οι αρμοδιότητές του ήταν οι εξής...
- Μεταγραφές: Ο Μπαλντίνι επέλεγε, μιλούσε και έκλεινε μεταγραφές, είτε αφορούσαν αγορές είτε πωλήσεις της Τότεναμ. Το καλοκαίρι του 2013, μετά την πώληση του Γκάρεθ Μπέιλ για ρεκόρ χρημάτων (περίπου 95 εκατομμύρια), ήταν υπεύθυνος για τις μεταγραφές των Παουλίνιο, Έρικσεν και Λαμέλα.
- Συνεργασία με προπονητές: Ο ρόλος του ήταν να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο διοικητικό κομμάτι και στον προπονητή, δίνοντας στον τεχνικό της ομάδας περισσότερη ελευθερία στην προπόνηση και στην τακτική.
- Οργάνωση και στρατηγική: Επίβλεψη της δομής του συλλόγου σε επίπεδο παικτών, αναλυτών και αξιολόγησης ταλέντων. Επίσης, ενίσχυσε την ακαδημία και το scouting ώστε η ομάδα να έχει σταθερότητα και οργάνωση στο ποδοσφαιρικό της μοντέλο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.