Η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει αλλαγές σε πρόσωπα και καταστάσεις, έχοντας σε εκτίμηση τον Φράνκο Μπαλντίνι σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta και τον Σοφοκλή Πιλάβιο.

Ο Παναθηναϊκός απέχει εδώ και αρκετό καιρό από έναν ιδανικό τρόπο ποδοσφαιρικής διοίκησης και αλλαγές βρίσκονται στα σκαριά σε όλα τα επίπεδα από τους ιθύνοντες του Τριφυλλιού. Αρκετά ονόματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την επόμενη ημέρα, σε διάφορα πόστα.

Το όνομα του Σοφοκλή Πιλάβιου είναι ένα από αυτά. Το πρώην στέλεχος του συλλόγου, χαίρει της εκτίμησης της διοίκησης του κλαμπ και είναι πιθανό να επιστρέψει σε έναν ρόλο που ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Από κει και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta υπάρχει πολύ θετική άποψη για τον πρώην διευθυντή ποδοσφαίρου της Ρεάλ Μαδρίτης, της Τότεναμ και της Ρόμα, τον Ιταλό, Φράνκο Μπαλντίνι.

Όχι για ρόλο καθημερινότητας, όπως αυτός του τεχνικού ή του αθλητικού διευθυντή, αλλά σ' ένα πόστο με περισσότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα για τον τρόπο λειτουργίας του Παναθηναϊκού.

Το who is who του Φράνκο Μπαλντίνι

Ο Ιταλός γεννήθηκε στο Ρετζέλο της Φλωρεντίας στις 3 Οκτωβρίου του 1960. Αρχικά ξεκίνησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο ως αθλητής παίζοντας πρώτα στην τοπική ομάδα της περιοχής. Δεν έκανε κάποια σπουδαία καριέρα, αλλά πέρασε από τις Σαντζιοβανέζε, Κρεμονέζε, Βαρέζε, Μπολόνια, Μπάρι, Πεσκάρα, Καμπομπάσο, Φότζια, Κασέρτα και Κολιτζιάνα.

Σταμάτησε όμως πολύ νωρίς, μόλις σε ηλικία 32 ετών. Έμεινε επτά χρόνια μακριά από τον χώρο και επέστρεψε το καλοκαίρι του 1999 στην Ρόμα στην θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Πέρασε εκεί έξι χρόνια σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ομάδας, κατά την οποία εκείνη κατέκτησε και το πιο πρόσφατό της πρωτάθλημα.

Η θητεία του εκεί του έδωσε το «εισιτήριο» για να εργαστεί στο ιστορικότερο κλαμπ του ευρωπαϊκού, την Ρεάλ Μαδρίτης όπου πήγε το καλοκαίρι του 2026 έναν χρόνο αφότου έφυγε από την Ρόμα. Κι εκεί πήγε στο πόστο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου, την εποχή μάλιστα των «Galacticos» όμως δεν μπόρεσε να στεριώσει εκεί για πάνω από έναν χρόνο.

Λίγους μήνες αργότερα βρήκε την επόμενη δουλειά του. Πήγε στην εθνική Αγγλίας ως Διευθυντής Ποδοσφαίρου περνώντας εκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 2011 αποχώρησε και επέστρεψε ξανά στην Ρόμα αυτή τη φορά στην θέση του CEO. Έμεινε στον ρόλο αυτό δύο ετη. Τον Ιούλιο του 2013 αποτέλεσε παρελθόν και πήγε ως τεχνικός διευθυντής στην Τότεναμ.

Δύο χρόνια πέρασε στα «σπιρούνια» μέχρι που το καλοκαίρι του 2016 επέστρεψε ξανά στην Ρόμα αυτή τη φορά ως προπονητής για πρώτη φορά στην καριέρα του. Έμεινε εκεί για δύο χρόνια και αυτή στην ουσία ήταν η τελευταία δουλειά της καριέρας του, αφού από τον Σεπτέμβριο του 2018 δεν έχει εργαστεί αλλού.