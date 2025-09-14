Οι ατάκες του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο.

Ο ΠΑΟΚ λύγισε 2-1 τον ΟΦΗ και έκανε το τρία στα τρία, αλλά αυτό που προβλημάτισε τον έμπειρο προπονητή είναι ότι ο Δικέφαλος δεν πέτυχε ένα τρίτο γκολ για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του και στο τέλος δέχθηκε πίεση. Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Εάν σκοράραμε το τρίτο γκολ θα ήταν πολύ ευκολότερα τα πράγματα για εμάς. Δώσαμε ελπίδα στον ΟΦΗ με το να σκοράρει, να πιέσει.

Ακολούθησαν μεγάλες μάχες. Παίξαμε με πολύ καλό τρόπο, έξυπνο και ισορροπημένο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, αλλά ταυτόχρονα και λίγο απογοητευμένος γιατί δεν καθαρίσαμε το παιχνίδι ευκολότερα και να είχαμε μια νίκη με μεγαλύτερο σκορ. Εκτός από το χαμένο πέναλτι είχαμε και άλλες μεγάλες ευκαιρίες.

Η διαφορά φέτος δεν έχει να κάνει με την αμυντική οργάνωση, αλλά στο μυαλό όλων που δίνουν τα πάντα για την ομάδα. Όταν έχεις τη συγκέντρωση στη διαδικασία έρχεται και και η ισορροπία στην άμυνα».

Ράσταβατς: «Μετανιώνουμε που δεν πήραμε βαθμό»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ Μίλαν Ράσταβατς παραδέχθηκε ότι η ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο δεν απείλησε, αλλά ήταν ικανοποιημένος με την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός μετά το ματς:

«Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μετανιώνουμε πως δεν πήραμε έναν βαθμό, αλλά στο πρώτο ημίχρονο δεν δημιουργήσαμε κάποιο περιβάλλον για να βάλουμε το γκολ σε κάποια φάση. Δεχτήκαμε πολύ εύκολα γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι, βρήκαμε χώρους στην άμυνα του ΠΑΟΚ και κάναμε αρκετές ευκαιρίες και γι' αυτό πετύχαμε το γκολ, γι΄ αυτό και είμαι αρκετά ικανοποιημένος και χαρούμενος. Είναι η αρχή του πρωταθλήματος, αλλά θεωρώ πως θα έχουμε καλές περιόδους στη συνέχεια του».