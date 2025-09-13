Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το απόλυτο, ενώ ο Άρης έκανε τη δεύτερη νίκη του. Σεφτέ για τον Βόλο. Η βαθμολογία, το πρόγραμμα της Κυριακής και αυτό της 4ης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τον Πανσερραϊκό με 5-0 στο πρώτο ματς με τον κόσμο του στο Γ. Καραϊσκάκης.

Οι Πειραιώτες με σκόρερ τους Ελ Καμπί, Ορτέγα, Ποντένσε και Ταρέμι (δύο γκολ) έκαναν περίπατο και το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα. Έχουν το αήττητο και ετοιμάζονται πλέον για δύο σπουδαία ματς. Με την Πάφο εντός έδρας στην πρεμιέρα του Champions League και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Χαμόγελα και στον Άρη. Με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο τους οι Θεσσαλονικείς ξεπέρασαν το σοκ με τον Παναιτωλικό και με ανατροπή νίκησαν 2-1 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο.

Ο Βόλος ήταν η τρίτη ομάδα που πανηγύρισε το Σάββατο. Η ομάδα της Μαγνησίας λύγισε στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό κι έκανε σεφτέ σε βαθμούς, αφού είχε δύο ήττες με Ολυμπιακό και Άρη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 2025

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0

Ατρόμητος - Άρης 1-2

Παναιτωλικός - Βόλος 1-2

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 2025

Asteras Aktor - ΑΕΛ Novibet 18:00

Κηφισιά - Παναθηναϊκός 18:00

Λεβαδειακός - ΑΕΚ 20:00

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 21:30

Η βαθμολογία

ΟΜ. ΑΓ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

Ολυμπιακός 3 9-0 9

ΑΕΚ 2 3-0 6

ΠΑΟΚ 2 2-0 6

Άρης 3 4-3 6

Λεβαδειακός 2 4-3 4

Ατρόμητος 3 3-3 3

Βόλος 3 2-5 3

Παναιτωλικός 3 3-4 3



ΟΦΗ 1 1-0 3

Κηφισιά 2 3-4 1

ΑΕΛ Novibet 2 1-2 1

Παναθηναϊκός 1 1-1 1

Asteras Aktor 2 0-3 0

Πανσερραϊκός 3 0-8 0

** Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025

Κηφισιά - Άρης 18.00

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 18:00

Βόλος - Asteras Aktor 20:00

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 20:30

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ 17:30

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 18:00

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 21:00



