Superleague, η βαθμολογία: Ο Ολυμπιακός στο +5 από τον ΠΑΟΚ!

Με την εύκολη νίκη επί του ΟΦΗ και έχοντας ένα ματς περισσότερο, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στο +5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ στην βαθμολογία της Superleague.

Τα αποτελέσματα (13η αγωνιστική)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά (8.30μμ)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (5μμ)

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Αρης (7.30μμ)

ΑΕΚ – Ατρόμητος (9μμ)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (6μμ)



Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 29

3. ΑΕΚ 28

4. Λεβαδειακός 21

-------------------------------------

5. Βόλος 21

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

--------------------------------------

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας AKTOR 11

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Ολυμπιακός έχει ένα ματς περισσότερο.

**Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.



H επόμενη αγωνιστική (14η)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet (5μμ)

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός (6μμ)

Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Παναιτωλικός - ΑΕΚ (5.30μμ)

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης - Ολυμπιακός (8μμ)

Παναθηναϊκός - Βόλος (9μμ)



Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.