Ο Ελ Καμπί με φοβερό ψαλιδάκι έκανε το Ολυμπιακός - ΟΦΗ 1-0.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν σταματά να σκορπά τρόμο στις αντίπαλες άμυνες.

Ο άσος του Ολυμπιακού στο 33' άνοιξε το σκορ κόντρα στον ΟΦΗ με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι. Σε εκτέλεση κόρνερ, ο Πιρόλα έκανε τακουνάκι προς την καρδιά της άμυνας κι εκεί ο Μαροκινός φορ των Πειραιωτών, χωρίς χρονοτριβή οριζοντιώθηκε, έπιασε ένα τρομερό ψαλιδάκι κι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Λίλο για το 1-0.

Στο 40' ο Ελ Καμπί έκανε με κεφαλιά σε σέντρα του Ροντινέι το 2-0 κι έφτασε τα 15 γκολ στη σεζόν, εκ των οποίων τα 12 στις 13 αγωνιστικές του πρωταθλήματος!



Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης στα social media επίσης στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο εκτέλεσε ο Ελ Καμπί.