Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Το απίθανο ψαλιδάκι του Ελ Καμπί
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν σταματά να σκορπά τρόμο στις αντίπαλες άμυνες.
Ο άσος του Ολυμπιακού στο 33' άνοιξε το σκορ κόντρα στον ΟΦΗ με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι. Σε εκτέλεση κόρνερ, ο Πιρόλα έκανε τακουνάκι προς την καρδιά της άμυνας κι εκεί ο Μαροκινός φορ των Πειραιωτών, χωρίς χρονοτριβή οριζοντιώθηκε, έπιασε ένα τρομερό ψαλιδάκι κι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Λίλο για το 1-0.
Στο 40' ο Ελ Καμπί έκανε με κεφαλιά σε σέντρα του Ροντινέι το 2-0 κι έφτασε τα 15 γκολ στη σεζόν, εκ των οποίων τα 12 στις 13 αγωνιστικές του πρωταθλήματος!
كالعادة.. هدف عالمي من أيوب الكعبي مع أولمبياكوس 🚀🇲🇦#الميدان pic.twitter.com/5vadte93Fg— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) December 6, 2025
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης στα social media επίσης στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο εκτέλεσε ο Ελ Καμπί.
