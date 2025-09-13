Ολυμπιακός: «Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό» και ντόπες ενόψει Παναθηναϊκού
Αποστολή εξετελέσθη για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 επί του Πανσερραϊκού, του οποίου και επικράτησε με 5-0 και πηγαίνει στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς με τη ψυχολογία στα ύψη.
Μάλιστα, μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες πήγαν μπροστά από τη Θύρα 7 και τραγούδησαν μαζί με τον κόσμο το «είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό», ενώ στη συνέχεια οι ερυθρόλευκοι τους ζήτησαν τη νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου.
Δείτε ΕπίσηςOλυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Με stars Ποντένσε – Tαρέμι και πεντάρα προς τα... αστέρια!
🔴⚪ «Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό» από κόσμο και παίκτες μετά το 5-0 του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό#olympiacos #olympiacosfc pic.twitter.com/Vv6qmLS5RG— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 13, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.