Ολυμπιακός: «Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό» και ντόπες ενόψει Παναθηναϊκού

Παναγιώτης Δαλαταριώφ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 5-0 του Πανσερραϊκού με τον κόσμο της ομάδας να αποθεώνει τους παίκτες και να τους... ντοπάρει ενόψει Παναθηναϊκού.

Αποστολή εξετελέσθη για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 επί του Πανσερραϊκού, του οποίου και επικράτησε με 5-0 και πηγαίνει στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς με τη ψυχολογία στα ύψη.

Μάλιστα, μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες πήγαν μπροστά από τη Θύρα 7 και τραγούδησαν μαζί με τον κόσμο το «είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό», ενώ στη συνέχεια οι ερυθρόλευκοι τους ζήτησαν τη νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου.

@Photo credits: eurokinissi
     

