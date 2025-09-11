Άντονι Μαρσιάλ: Πέρασε σαν σκιά του εαυτού του

Ο Γάλλος σταρ τάραξε πέρυσι τα νερά με τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, αλλά με εξαίρεση ένα τρίμηνο κατά τα οποίο σκόραρε εννιά τέρματα, η προσφορά του ήταν ελάχιστη. Δεν μπόρεσε να κάνει το restart και αποχωρεί για τη μεξικανική Μοντερέι περνώντας σαν σκιά του εαυτού του...

Μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Μοντερέι είναι ο Άντονι Μαρσιάλ, επιβεβαιώνοντας την αποκάλυψη του Gazzetta, ότι η συγκεκριμένη μεξικανική ομάδα είχε δείξει τις τελευταίες ώρες πολύ σοβαρό ενδιαφέρον προχωρώντας τις επαφές με την ΑΕΚ για την κανονική μεταγραφή του 30χρονου Γάλλου επιθετικού.

Ακόμα δεν μπορούμε να μιλάμε για οριστική μεταγραφή καθώς απομένουν τα διαδικαστικά με την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, ωστόσο υπάρχει καταρχήν συμφωνία της ΑΕΚ με τη Μοντερέι για την πώληση του Μαρσιάλ στον μεξικανικό σύλλογο, με τον οποίο ο ίδιος ο Γάλλος σταρ είχε δώσει τα χέρια. Κάτι που ήταν «κλειδί» για να προχωρήσει η υπόθεση της μετακίνησής του εκεί, παίρνοντας και το πράσινο φως από την Ένωση για να ταξιδέψει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για τα ιατρικά λίγο πριν κλείσει το παράθυρο των μεταγραφών και στο Μεξικό.

Μεταγραφή... αεροδρομίου ψάχνοντας το restart

Πριν ακριβώς έναν χρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2024, η ΑΕΚ τάραζε τα νερά με τη μεταγραφική «βόμβα» του Γάλλου φορ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος πριν μερικούς μήνες από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η έλευση του Μαρσιάλ προκάλεσε... τρέλα στους φίλους της ΑΕΚ καθώς ήταν αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε «μεταγραφή αεροδρομίου». Ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης, προερχόμενος από την αστραφτερή Πρέμιερ Λιγκ και από έναν τεράστιο σύλλογο όπως η Γιουνάιτεντ, που έψαχνε ωστόσο το restart καθώς η καριέρα του είχε αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα...

Δεν θα μπορούσε διαφορετικά ένας παίκτης με το βιογραφικό και τις παραστάσεις του Μαρσιάλ και σε αυτήν την ηλικία να κοιτάξει προς την Ελλάδα. Από τον Δεκέμβριο μέχρι να μείνει ελεύθερος από τους «Κόκκινους Διαβόλους» τον Μάιο ήταν εκτός μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και όλο το καλοκαίρι αναζητούσε την καλύτερη για εκείνον πρόταση προκειμένου να βρει ομάδα για να επανέλθει στο προσκήνιο. Δεν βρήκε κάτι από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τελικά τον Σεπτέμβρη είπε το «ναι» στο ηγεμονικό συμβόλαιο που του πρότεινε η ΑΕΚ για τρία χρόνια, γνωρίζοντας την αποθέωση κατά την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Εννιά γκολ και τρεις μήνες και μετά απογοήτευση

Η έλευση του Μαρσιάλ στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ έκανε θόρυβο, ωστόσο το ίδιο δεν συνέβη και εντός των γραμμών του γηπέδου. Με εξαίρεση ένα τρίμηνο από αρχές Νοεμβρίου ως αρχές Φεβρουαρίου, ο Γάλλος άσος πέρασε σαν σκιά του εαυτού του απογοητεύοντας πλήρως. Χωρίς καμία αμφιβολία οι προσδοκίες προσθέτοντας έναν παίκτη τέτοιου επιπέδου είναι πάρα πολύ υψηλές, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα. Ο Μαρσιάλ, ωστόσο, δεν μπόρεσε να πατήσει ποτέ ουσιαστικά το κουμπί στο restart.

Εκείνο το τρίμηνο είναι αλήθεια πως έδειξε στοιχεία της πολύ μεγάλης κλάσης του. Παίζοντας στην αριστερή πτέρυγα υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα (θέση στην οποία είχε κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις του και στην καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) ο Μαρσιάλ κατάφερε να σκοράρει εννιά τέρματα, κρίνοντας μεταξύ άλλων την πρόκριση επί του Άρη στο Κύπελλο, αλλά και νίκες επί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Τα δύο γκολ στο 5-0 επί του Πανσερραϊκού όμως στις αρχές Φλεβάρη ήταν και η τελευταία του συνεισφορά στην ΑΕΚ. Ένας τραυματισμός τον θέτει στη συνέχεια νοκ-άουτ. Επιστρέφει αλλά μένει ξανά εκτός με πρόβλημα. Όταν επανέρχεται εκ νέου στα play off παίζοντας στην κορυφή της επίθεσης έπειτα από την πώληση του Λιβάι είναι άφαντος...

Η ΑΕΚ γλίτωσε από ένα σημαντικό οικονομικό βάρος

Έπειτα από την ολοκλήρωση της σεζόν, η ΑΕΚ έψαχνε να βρει λύση για την παραχώρηση του Μαρσιάλ προκειμένου να ξεφορτωθεί το πολύ υψηλό συμβόλαιό του, το οποίο έφτανε μαζί με τα μπόνους ως τα 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, ωστόσο, αυτό δεν κατέστη εφικτό, παρά τις κρούσεις που είχαν υπάρξει. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την καλοκαιρινή προετοιμασία ήταν εμφανές ότι δεν τον υπολόγιζε. Ο Μαρσιάλ μπήκε ως αλλαγή στο 1-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά στη Νέα Φιλαδέλφεια, μένοντας στον πάγκο στη ρεβάνς στην Ουγγαρία, με την εικόνα του Γάλλου επιθετικού να παραμένει απογοητευτική.

Το «κόψιμο» από την ευρωπαϊκή λίστα μετά την προσθήκη του Λούκα Γιόβιτς δεν προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση και πλέον αυτό που απέμενε ήταν να βρεθεί μια ενδιαφερόμενη ομάδα που θα έδινε τη λύση. Παρότι άργησε, αυτή τελικά βρέθηκε με τη μεξικανική Μοντερέι να φτάνει σε συμφωνία τόσο με την ΑΕΚ, όσο και με τον ίδιο τον Γάλλο σταρ και την Ένωση να γλιτώνει από ένα σημαντικό οικονομικό βάρος με το οποίο ήταν δεσμευμένη για άλλα δύο χρόνια που θα διαρκούσε το συμβόλαιο του.