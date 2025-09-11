Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως για τον Γάλλο άσο της ΑΕΚ έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο η Μόντερεϊ και υπάρχουν πιθανότητες να γίνει το deal...

Από νωρίς τα ξημερώματα της ημέρας που τρέχει ήδη, έπειτα από σχετική ανάρτηση του Σέσαρ Λουίς Μέρλο, όλα τα ελληνικά (και όχι μόνο) ΜΜΕ αναπαρήγαγαν τη συγκεκριμένη είδηση σχετικά με το ενδιαφέρον της Πούμας για τον Άντονι Μαρσιάλ. Μάλιστα σε αυτό αναφέρονταν όλες οι λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες το υψηλό ετήσιο συμβόλαιο του Γάλλου ποδοσφαιριστή, ο οποίος φαίνεται πως δεν ρίχνει ούτε σεντ τις απαιτήσεις του, συνιστά και το μεγαλύτερο εμπόδιο για να επιτευχθεί συμφωνία και να προχωρήσει η ομάδα απ' το Μεξικό στην απόκτηση του άσου της ΑΕΚ.

🚨No está fácil, pero Pumas negocia por Anthony Martial y Chicho Arango. Los detalles, en mi canal. ⬇️https://t.co/3bwDFqPe5s pic.twitter.com/gddGAWJFPY September 11, 2025

Να θυμίσουμε σε τούτο το σημείο ότι ο Μαρσιάλ κερδίζει ετησίως από την Ένωση 3.5 εκατ ευρώ και το συμβόλαιό του ισχύει για τη τρέχουσα και την επόμενη σεζόν, είχε υπογράψει τριετές deal συνεργασίας με τους «κιτρινόμαυρους», μάλιστα και ο Μέρλο αναφέρει στην ανάρτησή του ότι δεν φαίνεται (και δεν είναι) διατεθειμένος ο παίκτης να ρίξει τις απαιτήσεις του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει καπνός αλλά η ...φωτιά για το ενδεχόμενο να συνεχίσει σε άλλη ομάδα -και μάλιστα στο Μεξικό- την καριέρα του ο Μαρσιάλ αφορά άλλο club και όχι την Πούμας...

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ομάδα που έχει προσεγγίσει την ΑΕΚ και τον παίκτη για το ενδεχόμενο να κάνει δικό της τον Γάλλο σταρ, είναι η Μόντερεϊ και οι συζητήσεις γίνονται προκειμένου να προκύψει κανονική μεταγραφή... Κοινώς να επωφεληθεί οικονομικά και η Ένωση: το σημειώνουμε αυτό διότι με την εικόνα του Μαρσιάλ, την προσφορά του και το πόσο επιτρέπει στον Μάρκο Νίκολιτς να τον υπολογίζει, είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι και μόνο το ετήσιο συμβόλαιό του να ξεφορτωθεί ο Δικέφαλος θα έχει κάνει μια χαρά deal με οποιαδήποτε ομάδα, στην περίπτωσή μας με την Μόντερεϊ! Ακόμη πάντως σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας δεν γίνεται να μιλάμε για τελική ευθεία αν και οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη και προς καλή κατεύθυνση: ωστόσο σε τέτοιες μεταγραφικές υποθέσεις το ποσοστό να φτάσουν οι δυο πλευρές σε οριστική συμφωνία, πιο σωστά και οι τρεις εμπλεκόμενες πλευρές (σ.σ.: Μοντερέι, ΑΕΚ και Μαρσιάλ) είναι στο 50-50!

Από κει και πέρα να θυμίσουμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν κρούσεις από δυο γαλλικές ομάδες, νωρίς στις αρχές του καλοκαιριού, όμως ΚΑΜΙΑ από αυτές δεν έφτασε στο να κάνει κάποια προσφορά προς την ΑΕΚ και τον ίδιο τον Μαρσιάλ όπως έχει επιβεβαιωθεί και από τα club της πατρίδας του και από τον ίδιο τον Γάλλο άσο (σε αντίθεση για παράδειγμα με την περίπτωση Ζίνι και δυο προτάσεις από την Γαλλία που δέχθηκε και απέρριψε η Ένωση)... Το ενδιαφέρον της Μόντερεϊ είναι το πιο ουσιαστικό όλη τη μεταγραφική περίοδο που διανύουμε για τον Μαρσιάλ και μένει να δούμε αν θα φτάσει ως το τέλος η κουβέντα και ολοκληρωθεί ένα deal που εκτιμούμε ότι όλοι στην ΑΕΚ (εντός, εκτός και ...επί τα αυτά) επιθυμούν να γίνει έστω και στο ...90 και της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου που τρέχει...