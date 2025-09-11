Ο Σέσαρ Λουίς Μέρλο κάνει λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ της ΑΕΚ και της Μοντερέι για την πώληση του Αντονι Μαρσιάλ, κάτι που σύμφωνα με το ρεπορτάζ ισχύει, επιβεβαιώνοντας την αποκάλυψη του Gazzetta.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

ΑΕΚ και Μοντερέι έφτασαν σε συμφωνία για την πώληση του Άντονι Μαρσιάλ στη μεξικανική ομάδα, όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ Σέσαρ Λουίς Μέρλο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, επιβεβαιώνοντας με πανηγυρικό τρόπο την αποκάλυψη του Gazzetta.

Νωρίτερα από το Gazzetta είχατε διαβάσει αποκλειστικά ότι η Μοντερέι είναι η ομάδα που έχει δείξει σοβαρό ενδιαφέρον για τον 30χρονο Γάλλο επιθετικό, ο οποίος ήταν θετικός για να συνεχίσει την καριέρα του στο μεξικανικό κλαμπ.

Οι επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων είχαν να κάνουν με κανονική μεταγραφή και πλέον υπάρχει συμφωνία, όπως τονίζει και ο Μέρλο, επισημαίνοντας πως η Πούμας που επίσης είχε δείξει ενδιαφέρον έχασε τη μάχη με τη Μοντερέι για την απόκτηση του Μαρσιάλ.

«Η Μοντερέι θα πληρώσει ένα σημαντικό συμβόλαιο στον Γάλλο επιθετικό», επισημαίνει ο Μέρλο, με την ΑΕΚ να γλιτώνει τα 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως, συμβόλαιο το οποίο είχε συμφωνήσει πέρυσι ο Μαρσιάλ, όταν και είχε υπογράψει στους κιτρινόμαυρους ως το καλοκαίρι του 2027.

Πλέον αυτό που απομένει είναι η ολοκληρώση των διαδικαστικών για να κλείσει και τυπικά η συμφωνία και ο Μαρσιάλ να αποτελέσει και επίσημα παίκτης της Μοντερέι.

Ο Μαρσιάλ την περσινή σεζόν σε 23 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο σκόραρε εννιά γκολ και έδωσε δύο ασίστ, ενώ φέτος έπαιξε μόλις σε ένα ματς ως αλλαγή στα προκριματικά του Conference League με τη Χάποελ Μπερ Σεβά πριν τεθεί εκτός ευρωπαϊκής λίστας.