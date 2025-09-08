Τι ισχύει μετά την εξέταση της Λίγκας στον αγωνιστικό χώρο του Παγκρήτιου Σταδίου και τα δεδομένα για το γήπεδο διεξαγωγής του ΟΦΗ - ΠΑΟΚ.

Μπορεί ο αρχικός ορισμός της Λίγκας να ανέφερε πως ο αγώνας του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League θα γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο, όμως σας είχαμε ενημερώσει πως αυτό μόνο δεδομένο δεν είναι και πως θα κριθεί στο ερχόμενο Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής.

Όπως αναμενόταν, πραγαμτοποιήθηκε τη Δευτέρα (8/9) ο έλεγχος στο Παγκρήτιο Στάδιο από την αρμόδια υπηρεσία της Λίγκας και στην ερχόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League (9/9, 15:30) θα υπάρξει η οριστική απάντηση.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ακόμα δεν είναι έτοιμος στο 100% ο αγωνιστικός χώρος στη νέα έδρα των Κρητικών. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν τα προβλήματα του αγωνιστικού χώρου είναι δυνατόν να ξεπεραστούν τις επόμενες μέρες προκειμένου να φιλοξενηθεί ο αγώνας στο Ηράκλειο.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει το ματς στο Παγκρήτιο και από τη στιγμή που δεν υπάρχει η λύση του «Γεντί Κουλέ», σε συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή θα εξεταστούν οι διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν με γήπεδα της Stoiximan Super League, τα οποία διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει η Λίγκα, για τη διεξαγωγή αγώνα.

Ήδη ο ΟΦΗ θα χρειαστεί να κάνει ταξίδι για να παίξει σε τυπικά εντός έδρας ματς και συνεπώς θα αποφευχθεί πέρα από την πτήση για Αθήνα να υπάρξει έξτρα μετακίνηση στην επαρχία. Τα διαθέσιμα «Σουπερλιγκατα» γήπεδα στο λεκανοπέδιο είναι η Νέα Φιλαδέλφεια και η Λεωφόρος.

Το ΟΑΚΑ παρόλο που δεν θα φιλοξενεί κάποιο παιχνίδι προκύπτει πως είναι εκτός κάδρου, καθώς δεν πληροί τις τεχνολογικές προϋποθέσεις της Λίγκας. Στο ενδεχόμενο που το παιχνίδι δεν γίνει στην Αθήνα τα διαθέσιμα γήπεδα της περιφέρειας είναι το Πανθεσσαλικό και των Σερρών. Θυμίζουμε πως στο Gazzetta διαβάσατε πως το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να γίνει στην «AEL Novibet Arena».

Όπως και να έχει το δεδομένο είναι πως το παιχνίδι θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω της τιμωρίας που κουβαλάει ο ΟΦΗ από την περασμένη σεζόν.