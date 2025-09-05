Τα δεδομένα για την έδρα διεξαγωγής του αγώνα με τον ΠΑΟΚ αλλά και για την ποινή έδρας του ΟΦΗ.

Σε εξέλιξη είναι η προετοιμασία του ΟΦΗ για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν και πέρα από την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς ετοιμάζεται και το Παγκρήτιο Στάδιο για να φιλοξενήσει το πρώτο παιχνίδι μετά την αποχώρηση των Κρητικών από το «Γεντί Κουλέ». Βέβαια τη δεδομένη χρονική στιγμή η ετοιμότητα του αγωνιστικού χώρου κρίνεται ως οριακή.

Μετά τη μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε για την παραχώρηση του Σταδίου (χωρίς ευθύνη του κλαμπ), ο Όμιλος πήρε στα χέρια του το γήπεδο στις αρχές Ιουλίου και ξεκίνησε άμεσα τις εργασίες με τον χρόνο να μην είναι σύμμαχος. Οι εργασίες τεχνολογικής αναβάθμισης στα πρότυπα της Λίγκας έχουν ολοκληρωθεί όμως το θέμα είναι η κατάσταση του γηπέδου.

Από την αρχή υπήρχε η εκτίμηση πως το χορτάρι θα ήταν έτοιμο σε διάστημα δύο μηνών και τώρα είμαστε ακριβώς στους δύο μήνες οπότε ειναι προφανές πως τα πράγματα είναι πολύ οριακά, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Το ζήτημα της διεξαγωγής του αγώνα στο Παγκρήτιο θα κριθεί στις αρχές της εβδομάδας, όταν θα υπάρχει η εικόνα των γεωπόνων για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου αλλά και θα ξέρουμε την ημέρα που θα οριστεί το ματς καθώς κάθε μέρα μετράει.

Πλέον είναι καθαρά θέμα... εδάφους και συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση. Στο ενδεχόμενο που το ματς δεν μπορεί να γίνει στο Παγκρήτιο και από τη στιγμή που δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει στο «Γεντί Κουλέ» τότε το ματς θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο που πληροί τις προϋποθέσεις της Λίγκας στην Αθήνα.

Ήδη ο ΟΦΗ θα χρειαστεί να κάνει ταξίδι για να παίξει σε τυπικά εντός έδρας ματς και συνεπώς θα αποφευχθεί πέρα από την πτήση για Αθήνα να υπάρξει έξτρα μετακίνηση στην επαρχία.

Θυμίζουμε πως στην 3η αγωνιστική παίζουν εντός έδρας Ολυμπιακός και Ατρόμητος, ενώ όπως διαβάσατε στο Gazzetta το ματς της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να γίνει στη Λάρισα. Αυτό σημαίνει πως τα διαθέσιμα "Σουπερλιγκατα" γήπεδα στο λεκανοπέδιο είναι η Νέα Φιλαδέλφεια, η Λεωφόρος αλλά και το ΟΑΚΑ.

Όπως και να έχει το δεδομένο είναι πως το παιχνίδι θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω της τιμωρίας που κουβαλάει ο ΟΦΗ από την περασμένη σεζόν. Θυμίζουμε πως οι Κρητικοί έχουν τιμωρία δύο αγωνιστικών, όμως η υποτροπή των ποινών, έχει καταργηθεί με εφαρμογή από αυτήν τη σεζόν.

Ο Ομιλος έχει ασκήσει έφεση, της οποίας η απόφαση θα γίνει γνωστή στις αρχές της εβδομάδας, ώστε να ξεκαθαρίσει εάν το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρήτιο παρουσία κόσμου θα είναι το ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω ή το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά.