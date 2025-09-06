Η Super League έκανε γνωστό το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής. Ξεχωρίζει το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, ενώ το Κηφισιά – Παναθηναϊκός θα οριστεί τις επόμενες ημέρες καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμα άκρη με το γήπεδο που θα διεξαχθεί.

Αναλυτικά η Λίγκα αναφέρει: Δείτε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Σημειώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Super League που έχει συγκληθεί για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:30.

Για το ματς του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ, ως έδρα αναφέρεται το Παγκρήτιο, αλλά όπως έχουμε αναφέρει τη Δευτέρα θα βρεθεί στο Ηράκλειο ο υπεύθυνος συντήρησης των γηπέδων της Λίγκας, για να κάνει έλεγχο και ως την Τρίτη που θα έχει ΔΣ, η Λίγκα θα αποφασιστεί οριστικά αν μπορεί το ματς να διεξαχθεί εκεί, ή αν θα μετακομίσει ο ΟΦΗ στην Αθήνα, αφού το Γεντί Κουλέ είναι κλειστό.

3η αγωνιστική

Σάββατο 13/9

18:00 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

20:00 Παναιτωλικός – Βόλος

20:00 Ατρόμητος – Άρης

Κυριακή 14/9

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet

20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ

21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Θα οριστεί τις επόμενες ημέρες το Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη

Όσον αφορά την συνεδρίαση του ΔΣ την ερχόμενη Τρίτη η Λίγκα αναφέρει τα εξής: «Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ορισμός αγώνων 4ης ως και 15ης αγωνιστικής και ορισμός αγώνα Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 3η αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Αίτημα ΠΑΕ Κηφισιά, σε σχέση με την έδρα των αγώνων της.

2/ Περιεχόμενο, διαδικασία και προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

3/ Επιλογή τριών (3) έως πέντε (5) εκπροσώπων (διαιτητών) του Συνεταιρισμού στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. και δύο (2) εκπροσώπων του Συνεταιρισμού στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Π.Ε.Ε.Ο.Δ.) της Ε.Π.Ο.

4/ Έγκριση τελικού Πίνακα Παρατηρητών Super League.

5/ Διάφορα».