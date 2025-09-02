Ο Μάρκο Γκρούγιτς έμεινε κι επίσημα ελεύθερος από την Πόρτο, πράγμα που έκαναν γνωστό οι Δράκοι λίγο πριν ο Σέρβος χαφ ανακοινωθεί από την ΑΕΚ.

Μόνο η ανακοίνωση απομένει πλέον ώστε ο Μάρκο Γκρούγιτς να είναι κι επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, αποτελώντας την έβδομη μεταγραφική της προσθήκη το φετινό καλοκαίρι.

Από το Gazzetta διαβάσατε αποκλειστικά ότι η Ένωση έφτασε σε οριστική συμφωνία, με τον Γκρούγιτς να φτάνει στην Αθήνα το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Πόρτο, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ.

Η Πόρτο, μετά από αυτές τις εξελίξεις ανακοίνωσε τη «λύση» του συμβολαίου της με τον Σέρβο χαφ, κάνοντας σαφές ότι θα μπορέσει ως ελεύθερος να υπογράψει στην ομάδα της επιλογής του.

Ο 29χρονος υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπογράφει συμβόλαιο για 1+2 χρόνια όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta από την Πορτογαλία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Πόρτο κατέληξε σε συμφωνία με τον Μάρκο Γκρούγιτς για τη λύση του συμβολαίου του με άμεση ισχύ. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, ο Γκρούγιτς θα έχει καθεστώς ελεύθερου παίκτη και μπορεί να υπογράψει ελεύθερα για οποιαδήποτε ομάδα.

Ο 29χρονος μέσος έφτασε στην Πόρτο το 2020 και έπαιξε 140 αγώνες για την Πόρτο, σκοράροντας τέσσερα γκολ και κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, τρία Κύπελλα Πορτογαλίας, τρία Σούπερ Καπ και ένα Λιγκ Καπ.

Με την επιβεβαιωμένη αποχώρηση του Μάρκο Γκρούγιτς, η Πόρτο του εύχεται ό,τι καλύτερο για το προσωπικό και επαγγελματικό του μέλλον».

