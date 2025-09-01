Ο Σέρβος χαφ προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» και ετοιμάζεται να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στην Ένωση.

Στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) ο Μάρκο Γκρούγιτς, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να υπογράψει ως ελεύθερος στην Ένωση.

Ο ύψους 1,19μ και διεθνής με την εθνική Σερβίας μέσος που αγωνιζόταν με τη φανέλα της Πόρτο είναι η επιλογή των Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα για την θέση «6» και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Όπως αποκάλυψε το Gazzetta, ο Γκρούγιτς θα μείνει ελεύθερος από τους Δράκους με τους οποίους δεσμευόταν με συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Ωστόσο δεν υπολογιζόταν και ήταν σε συζητήσεις να αποχωρήσει πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου προκειμένου να διευκολυνθεί τόσο ο ίδιος όσο και ο πορτογαλικός σύλλογος που ήθελε να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του.

Το who is who του Γκρούγιτς

Πρόκειται για υψηλόσωμο (1.91μ.) δεξιοπόδαρο μέσο, ο οποίος είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική Σερβίας, με την οποία μετράει 28 εμφανίσεις. Αποτελεί ποδοσφαιρικό «προϊόν» του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος το καλοκαίρι του 2016 τον πούλησε στη Λίβερπουλ. Στη συνέχεια είχε δανεισμούς σε Κάρντιφ, Χέρτα και Πόρτο, η οποία αφού τον δανείστηκε δυο χρόνια (2020-22), τον αγόρασε το καλοκαίρι του 2022 αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τους «Δράκους» μετράει 140 εμφανίσεις, με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ. Στο παλμαρέ του έχει ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελλα, ένα League Cup και τρία Super Cup Πορτογαλίας, ενώ έχει στεφθεί πρωταθλητής και στην πατρίδα του με τον Ερυθρό Αστέρα. Προέρχεται από σεζόν με μόλις πέντε εμφανίσεις, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό.