Η περίπτωση του Μάρκο Γκρούγιτς σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta έχει επιστρέψει στο προσκήνιο για τον χαφ που θέλει να αποκτήσει η ΑΕΚ.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Το όνομα του 29χρονου Σέρβου διεθνή χαφ της Πόρτο, Μάρκο Γκρούγιτς σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta έχει επανέλθει για την ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί 48 ώρες πριν την υποβολή της ευρωπαϊκής λίστας στην UEFA να αποκτήσει «εξάρι», αλλά και επιθετικό.

Για τον Γκρούγιτς η ΑΕΚ είχε «ψαχτεί» πρώτη φορά πριν από ένα μήνα, τον Ιούλιο, όταν από τη Σερβία γινόταν μάλιστα λόγος για πρόταση της ΑΕΚ στην Πόρτο για τον 29χρονο Σέρβο χαφ. Μια περίοδο κατά την οποία η Ένωση είχε εστιάσει κυρίως στην περίπτωση του Νίκολα Μόρο της Μπολόνια.

Η ΑΕΚ τις τελευταίες ώρες φουλάρει για την προσθήκη του «εξαριού» με τα χαρακτηριστικά που έχει ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς και το όνομα του Γκρούγιτς έχει επανέλθει στο προσκήνιο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ μας.

Ο 29χρονος Σέρβος μέσος δεν υπολογίζεται στην Πόρτο, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Μάλιστα στην Πορτογαλία τις τελευταίες ώρες γινόταν λόγος ότι οι «Δράκοι» σκέφτονταν να λύσουν το συμβόλαιό του αν δεν καταφέρουν να τον πουλήσουν ή να τον δανείσουν. Κάτι που σημαίνει ότι γίνεται πιο εύκολος ο δρόμος για να τον αποκτήσουν οι κιτρινόμαυροι εφόσον το επιθυμούν.

Το who is who του Γκρούγιτς

Πρόκειται για υψηλόσωμο (1.91μ.) δεξιοπόδαρο μέσο, ο οποίος είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική Σερβίας, με την οποία μετράει 28 εμφανίσεις. Αποτελεί ποδοσφαιρικό «προϊόν» του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος το καλοκαίρι του 2016 τον πούλησε στη Λίβερπουλ. Στη συνέχεια είχε δανεισμούς σε Κάρντιφ, Χέρτα και Πόρτο, η οποία αφού τον δανείστηκε δυο χρόνια (2020-22), τον αγόρασε το καλοκαίρι του 2022 αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τους «Δράκους» μετράει 140 εμφανίσεις, με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ. Στο παλμαρέ του έχει ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελλα, ένα Λιγκ Καπ και τρία Σούπερ Καπ Πορτογαλίας, ενώ έχει στεφθεί πρωταθλητής και στην πατρίδα του με τον Ερυθρό Αστέρα. Προέρχεται από σεζόν με μόλις πέντε εμφανίσεις, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό.