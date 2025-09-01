Έτοιμη να ανακοινώσει την απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς είναι η ΑΕΚ την Τρίτη. Ο Σέρβος χαφ πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει στα γραφεία της ΠΑΕ, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Μόνο το τυπικό της ανακοίνωσης απομένει πλέον ώστε ο Μάρκο Γκρούγιτς να είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, αποτελώντας την έβδομη μεταγραφική της προσθήκη.

Από το Gazzetta διαβάσατε αποκλειστικά αργά το βράδυ της Κυριακής μετά τα μεσάνυχτα ότι ο 29χρονος Σέρβος διεθνής χαφ είχε επανέλθει δυνατά στο προσκήνιο για την ΑΕΚ. Η Ένωση έφτασε σε οριστική συμφωνία, με τον Γκρούγιτς να φτάνει στην Αθήνα το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Πόρτο, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Γκρούγιτς με την άφιξή του στην Αθήνα πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και βάζει την υπογραφή του στα γραφεία της ΠΑΕ για 1+2 χρόνια όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Πορτογαλία.

Η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκρούγιτς μαζί με τα σχετικά βίντεο και τις φωτογραφίες από την παρουσίασή του αναμένονται αύριο Τρίτη (2/9), με την ΑΕΚ να προσθέτει στο ρόστερ της τον χαφ που επιθυμούσε ο Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας τη δυνατότητα και να τον προσθέσει στην ευρωπαϊκή λίστα για το Conference League ως το αυριανό deadline.