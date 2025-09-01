Ο Μάρκο Γκρούγιτς, όπως αποκάλυψε το Gazzetta, είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τη θέση του «εξαριού» με τον 29χρονο Σέρβο χαφ να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του παίκτη που έψαχνε ο Μάρκο Νίκολιτς για τη θέση, με τον ίδιο να θέλει να επιστρέψει μέσω της Ένωσης στο ανώτερο επίπεδο.

Η ΑΕΚ δύο μέρες πριν το deadline για την υποβολή της λίστας στην UEFA θέλει να κλείσει τις δύο μεταγραφές που έχει ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Έναν χαφ και έναν επιθετικό, με τους κιτρινόμαυρους για τη θέση του «εξαριού» να έχουν βρει τον εκλεκτό στο πρόσωπο του Μάρκο Γκρούγιτς.

Όπως αποκάλυψε αργά το βράδυ της Κυριακής μετά τα μεσάνυχτα το Gazzetta, το όνομα του Γκρούγιτς είχε επανέλθει δυνατά στο προσκήνιο για την ΑΕΚ, με τον 29χρονο Σέρβο διεθνή χαφ πλέον να αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Πόρτο.

Ταιριάζει στα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Νίκολιτς

Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε αρχικά είναι ότι ο Γκρούγιτς είναι ο τύπος του «εξαριού» που αναζητούσε ο Νίκολιτς. Ένας χαφ με φυσικά προσόντα που να προσφέρει πολλά στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα να είναι και καλός χειριστής της μπάλας. Ο 29χρονος Σέρβος διεθνής χαφ συνδυάζει αυτά τα δύο στοιχεία.

Ο Γκρούγιτς έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στο αμυντικό κομμάτι στον άξονα της μεσαίας γραμμής και ταυτόχρονα να οργανώσει το παιχνίδι και να κοντρολάρει τον ρυθμό. Ο Νίκολιτς άλλωστε ως συμπατριώτης του τον γνωρίζει άριστα, έχοντας εξετάσει σοβαρά το όνομά του νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Τότε τα δεδομένα δεν καθιστούσαν εφικτή την περίπτωσή του, ωστόσο με τον παίκτη να μην υπολογίζεται από την Πόρτο η λύση βρέθηκε στο τέλος του καλοκαιριού.

Ψάχνει να πατήσει το κουμπί του restart στην ΑΕΚ

Το βιογραφικό του Γκρούγιτς είναι πλούσιο. Μιλάμε για έναν παίκτη που αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ, η οποία είχε διακρίνει το ταλέντο του και είχε βγάλει από τα ταμεία της 7 εκατ. ευρώ το 2016 για να αποκτήσει το νέο τότε ταλέντο της Σερβίας από τον Ερυθρό Αστέρα. Στη Λίβερπουλ βέβαια δεν κατάφερε να κάνει καριέρα, στη συνέχεια δοκίμασε με έναν δανεισμό στη Γερμανία και στη Χέρτα Βερολίνου για να έρθει έπειτα η Πόρτο με την οποία από το 2020 και έπειτα έχει συνδέσει το όνομά του. Ο πορτογαλικός σύλλογος άλλωστε πλήρωσε 9 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό του μετά τον διετή δανεισμό.

Ο Γκρούγιτς έχει κατακτήσει τίτλους με την Πόρτο, πανηγυρίζοντας Πρωτάθλημα, Κύπελλα Πορτογαλίας και Λιγκ Καπ και μετρώντας 140 συμμετοχές με τους «Δράκους». Πρόπερσι όμως έχασε τη θέση του βασικού στην Πόρτο και πέρυσι ένας τραυματισμός στον αχίλλειο τον περιόρισε στο να κάνει ελάχιστες εμφανίσεις. Εκεί ο Φραντσέσκο Φαριόλι δεν τον υπολόγιζε με τον Γκρούγιτς να ψάχνει την έξοδο αναζητώντας ομάδα για να πατήσει το κουμπί του restart και να επανέλθει στο ανώτερο επίπεδο. Κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, χωρίς φυσικά να πει το όνομα του Σέρβου χαφ. Και αυτό θέλει να κάνει ο Γκρούγιτς μέσω της ΑΕΚ.

Οι αριθμοί της καριέρας του Γκρούγιτς μέσω Wyscout

Με την πρώτη ματιά στο προφίλ του Γκρούγιτς στην κορυφαία πλατφόρμα του Wyscout διαπιστώνει κανείς ότι πρόκειται για ένα «εξάρι» που έχει όμως πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Συνολικά στην καριέρα του έχει 86,8% επιτυχία στις μεταβιβάσεις. Ειδικότερα επιχειρεί μέσο όρο 4 βαθιές μπαλιές με 63,5% επιτυχία, 8,13 πάσες στο τελευταίο τρίτο με 76% ακρίβεια, 13,27 προωθητικές μπαλιές με 76,8 επιτυχία και 1,27 πάσες στην αντίπαλη περιοχή με ακρίβεια 58,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιχειρεί τρεις ντρίμπλες ανά παιχνίδι και με επιτυχία 62,1%, κάτι που επίσης επιβεβαιώνει την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, ενώ επιχειρεί σύμφωνα με το Wyscout 1,5 σουτ ανά παιχνίδι. Όσον αφορά επίσης το επιθετικό κομμάτι δίνει σχεδόν 7 επιθετικές μονομαχίες ανά αγώνα κερδίζοντας το 50%.

Από εκεί και πέρα στο ανασταλτικό κομμάτι, ο Γκρούγιτς μέσο όρο βγάζει 10 ανακτήσεις μπάλας και μάλιστα το 42,8% αυτών γίνονται στο μισό του αντιπάλου. Έχει στην καριέρα του 4,43 κλεψίματα μέσο όρο, με 44,5% επιτυχία στις κερδισμένες δεύτερες μπάλες και 63,3% επιτυχία στις 6,47 εναέριες μονομαχίες που δίνει. Κάτι που τον βοηθάει και το ύψος του (1,91μ) αλλά και τα φυσικά του προσόντα.