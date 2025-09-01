Απόλυτη και πανηγυρική επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta καθώς ο Μάρκο Γκρούγιτς είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή. Σήμερα στην Αθήνα για τις υπογραφές με την Ένωση ο 29χρονος Σέρβος χαφ που μένει ελεύθερος από την Πόρτο.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Το Gazzetta αποκάλυψε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι η περίπτωση του Μάρκο Γκρούγιτς έχει επανέλθει δυνατά στο προσκήνιο για την ΑΕΚ, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένες επαφές μαζί του.

Η απόλυτη και πανηγυρική επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta ήρθε μερικές ώρες αργότερα καθώς η Ένωση έχει φτάσει πλέον σε συμφωνία με τον 29χρονο Σέρβο διεθνή χαφ, ο οποίος έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κιτρινόμαυρους.

Ο Γκρούγιτς θα μείνει ελεύθερος από την Πόρτο με την οποία δεσμευόταν με συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Ωστόσο στους «Δράκους» δεν υπολογιζόταν και ήταν σε συζητήσεις να αποχωρήσει πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου προκειμένου να διευκολυνθεί τόσο ο ίδιος όσο και ο πορτογαλικός σύλλογος που ήθελε να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του.

Ο 29χρονος Σέρβος χαφ είχε εξεταστεί τον Ιούλιο σοβαρά από την ΑΕΚ, μία περίοδο κατά την οποία στο επίκεντρο βρισκόταν ο Νίκολα Μόρο. Το όνομά του επανήλθε και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα προχώρησε την περίπτωσή του με τη σύμφωνη γνώμη του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς ο Γκρούγιτς ταιριάζει ακριβώς στα χαρακτηριστικά που θέλει ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο οποίος τον γνωρίζει άριστα.

Ο Γκρούγιτς λοιπόν αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του ώστε η ΑΕΚ να τον ανακοινώσει και να έχει τη δυνατότητα να τον προσθέσει και στην ευρωπαϊκή λίστα.

Με την επικείμενη προσθήκη του Γκρούγιτς η ΑΕΚ τελειώνει τη μία από τις δύο μεταγραφικές ενισχύσεις που επιθυμούσε ο Νίκολιτς και πλέον μέσα στις επόμενες ώρες μένει να φανεί πως θα εξελιχθεί και η υπόθεση του φορ, για την οποία επίσης γίνονται κινήσεις, όπως επανέλαβε και στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης.

Το who is who του Γκρούγιτς

Πρόκειται για υψηλόσωμο (1.91μ.) δεξιοπόδαρο μέσο, ο οποίος είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική Σερβίας, με την οποία μετράει 28 εμφανίσεις. Αποτελεί ποδοσφαιρικό «προϊόν» του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος το καλοκαίρι του 2016 τον πούλησε στη Λίβερπουλ. Στη συνέχεια είχε δανεισμούς σε Κάρντιφ, Χέρτα και Πόρτο, η οποία αφού τον δανείστηκε δυο χρόνια (2020-22), τον αγόρασε το καλοκαίρι του 2022 αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τους «Δράκους» μετράει 140 εμφανίσεις, με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ. Στο παλμαρέ του έχει ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελλα, ένα Λιγκ Καπ και τρία Σούπερ Καπ Πορτογαλίας, ενώ έχει στεφθεί πρωταθλητής και στην πατρίδα του με τον Ερυθρό Αστέρα. Προέρχεται από σεζόν με μόλις πέντε εμφανίσεις, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό.

