Μετά το εμφατικό διπλό στο Τσέλιε, η ΑΕΚ επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Ατρόμητο για να διατηρηθεί στην κορυφή. Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για τα πιθανά πλάνα.

Η ΑΕΚ τελείωσε την υπόθεση πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League ουσιαστικά από το πρώτο παιχνίδι μετά το 0-4 στη Σλοβενία επί της Τσέλιε και αυτό που στοχεύει τώρα είναι το απόλυτο στις δύο αγωνιστικές που απομένουν για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος προκειμένου να μπει από την πρώτη θέση στη διαδικασία των play offs. Οι κιτρινόμαυροι γυρίζουν το «τσιπάκι» και από το ευρωπαϊκό ματς της Πέμπτης στρέφουν όλη την προσοχή τους στο πρωτάθλημα και στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Ατρόμητο (15/3) στο Περιστέρι.

Αυτή άλλωστε ήταν και η απαίτηση του Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς με την Τσέλιε, με τον Σέρβο τεχνικό να θέλει να δει και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα καθώς παρά το 0-4 οι πολλές χαμένες ευκαιρίες δεν τον άφησαν απόλυτα ικανοποιημένο παρά τον ευρωπαϊκό θρίαμβο. Ο Νίκολιτς γνωρίζει πώς να λειτουργεί στο πνευματικό κομμάτι καταφέρνοντας να κρατάει απόλυτα προσηλωμένο το σύνολό του και τώρα το μόνο που υπάρχει είναι το ματς στο Περιστέρι και τίποτε άλλο.

Την εξέλιξη του παιχνιδιού στη Σλοβενία εκμεταλλεύτηκε ο Νίκολιτς για να δώσει λεπτά σε παίκτες που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής τελευταία καθώς όλοι είναι απαραίτητοι μπαίνοντας στην κρίσιμη τελική ευθεία της σεζόν, ενώ παράλληλα κατάφερε να δώσει και ανάσες σε παίκτες του. Άλλωστε ήταν εμφανές ότι στο τελευταίο μισάωρο η ΑΕΚ έριξε ρυθμούς ενόψει Περιστερίου, με τον Νίκολιτς να κάνει υποδειγματική διαχείριση.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Ατρόμητο

Οι κιτρινόμαυροι δεν είχαν πολύ χρόνο για να προετοιμάσουν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Επέστρεψαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Λιουμπλιάνα στην Αθήνα, έκαναν αποκατάσταση στα Σπάτα και ουσιαστικά πηγαίνουν για το ματς στο Περιστέρι με τη σημερινή προπόνηση του Σαββάτου. Ο Μάρκο Νίκολιτς πιθανότατα δεν θα πειράξει πολλά πράγματα σε σχέση με την ενδεκάδα που επέλεξε με την Τσέλιε.

Οι ανοικτές θέσεις φαίνεται πως έχουν να κάνουν πάλι με τις πτέρυγες στη μεσοεπιθετική γραμμή. Οι Κοϊτά και Λιούμπισιτς έχουν το προβάδισμα, ωστόσο τις θέσεις διεκδικούν και οι Γκατσίνοβιτς και Ελίασον. Το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα αναμένεται να ξεκινήσει ξανά στην επίθεση, όπως και εκείνο του Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Όσο για τα μετόπισθεν, ο Στρακόσα στην εστία και οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην τετράδα της άμυνας θα διατηρηθούν.