ΑΕΚ στους οπαδούς της: «Στηρίζουμε και προστατεύουμε την ομάδα και στο Περιστέρι»

Ανακοίνωση για την απόλυτη τήρηση των μέτρων στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι έβγαλε η ΑΕΚ, η οποία θα έχει παρουσία 1.000 οπαδών της.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (19:30) τον Ατρόμητο στο γήπεδο του Περιστερίου για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας έχοντας την υποστήριξη 1.000 οπαδών της στην εξέδρα. Η Ένωση εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι οι φίλοι της θα πρέπει να προστατεύσουν την ομάδα με τη συμπεριφορά τους για να μην υπάρξει κανένας απολύτως κίνδυνος.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που θα είναι κάτοχοι εισιτηρίων για το αποψινό (15/3, 19.30) εκτός έδρας ματς με τον Ατρόμητο στο γήπεδο του Περιστερίου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Όπως πρέπει να συμβαίνει πάντα, η προστασία της ΑΕΚ και της ατομικής μας ασφάλειας είναι και τα δύο εξαιρετικά σημαντικά.

Μια κροτίδα, ένα αντικείμενο, ένα βεγγαλικό ή καπνογόνο μπορούν να θέσουν την ΑΕΚ σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί κάτι τέτοιο και χρειάζεται να τηρηθεί απαρέγκλιτα η συγκεκριμένη οδηγία.

Χρειάζεται πνεύμα συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές για την τήρηση της τάξης. Δεν έχουν όλα τα γήπεδα της χώρας τις ευκολίες που παρέχει στην πρόσβαση και τις συνθήκες παρακολούθησης του αγώνα η δική μας έδρα. Είναι απαραίτητη η επίγνωση αυτής της πραγματικότητας, η υπομονή και η ψυχραιμία για ο,τιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μικρή ή μεγαλύτερη ταλαιπωρία.

Τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν και στο Περιστέρι είναι ακριβώς τα ίδια που ισχύουν και στις αναμετρήσεις στο γήπεδο μας. Επίσης είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες.

Κανείς φίλαθλος της ΑΕΚ που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου, δεν πρέπει να επιχειρήσει να προσεγγίσει στο γήπεδο του Περιστερίου. Θα πρέπει επίσης όποιος έχει εισιτήριο να φροντίσει να μην έχει πάνω του οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο ή κράνος μηχανής. Θα υπάρχουν πολύ αυστηροί προέλεγχοι.

Όλοι μαζί στηρίζουμε και προστατεύουμε την ΑΕΚ και στο γήπεδο του Περιστερίου».