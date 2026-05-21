Οι συντάκτες του Gazzetta ψηφίζουν την καλύτερη ενδεκάδα της Stoiximan Superleague

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των συντακτών του Gazzetta για την καλύτερη ενδεκάδα του φετινού πρωταθλήματος της Stoiximan Superleague.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι συντάκτες του Gazzetta ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Stoiximan Superleague τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Αυτή τη φορά επιλέξαμε να το κάνουμε σε μορφή ενδεκάδας σε διάταξη 4-3-3 έχοντας στο κέντρο είτε δύο εσωτερικούς μέσους είτε έναν εσωτερικό μέσο κι ένα παίκτη που «δεκαρίζει» περισσότερο, ανάλογα το πόσο επιθετική θα ήθελε να κάνει την ομάδα του κάποιος.

Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, μία καλύτερη ενδεκάδα από καθέναν από τους 20 συντάκτες και ρεπόρτερ της ιστοσελίδας, μετρήσαμε τις ψήφους κι έτσι βγάλαμε την καλύτερη ομάδα του φετινού πρωταθλήματος.

Υπήρξαν παίκτες που βγήκαν οριακά παμψηφοί, υπήρξαν όμως και θέσεις που έγινε μεγάλη «μάχη» μέχρι το φινάλε για να αναδειχθεί ο κάτοχός τους. Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποιοι ψηφίστηκαν ως οι έντεκα καλύτεροι του φετινού πρωταθλήματος βλέποντας παράλληλα τι ψήφισε ο καθένας ξεχωριστά σε κάθε θέση.

Τερματοφύλακας: Θωμάς Στρακόσια

Ο Θωμάς Στρακόσια έκανε θραύση στη ψηφοφορία για τη θέση του τερματοφύλακα στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν, αφού πήρε 17 από τους 20 διαθέσιμους ψήφους, με μόνο τον Κωνσταντή Τζολάκη να καταφέρνει να του πάρει μερικούς.

Έπαιξε όλα τα παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος με εξαίρεση τα τελευταία δύο, όταν και ο τίτλος είχε ήδη κριθεί μετρώντας 18 clean sheets σε 30 συμμετοχές και δεχόμενος συνολικά μόλις 18 γκολ σ' αυτές, ήτοι 0,6 ανά παιχνίδι.

Ο πιο χαρακτηριστικός όμως δείκτης που δείχνει γιατί εκείνος κατάφερε τόσο εκκωφαντικά να θεωρείται ο καλύτερος της σεζόν είναι εκείνος το xGC που μας προσφέρει το Wyscout. Εκείνος αποτυπώνει τα πόσα γκολ λιγότερα ή και περισσότερα έχει δεχθεί ένας τερματοφύλακας με βάση τις ευκαιρίες που έχει αντιμετωπίσει.

Ο Αλβανός κίπερ ήταν με διαφοράς πρώτος στην συγκεκριμένη κατηγορία έχοντας δεχθεί 7,71 γκολ λιγότερα του αναμένου με τον δεύτερο Κουτσερένκο του Παναιτωλικου να έχει 4,5 λιγότερα και τον τρίτο Τζολάκη 3,33.

Αναλυτικά οι ψήφοι των συντακών του Gazzetta

Παύλος Κουστέρης: Θωμάς Στρακόσια

Μιχάλης Τσαμπάς: Θωμάς Στρακόσια

Γιάννης Σερέτης: Θωμάς Στρακόσια

Μάκης Σταθάτος: Θωμάς Στρακόσια

Κώστας Νικολακόπουλος: Κωνσταντής Τζολάκης

Νίκος Αθανασίου: Θωμάς Στρακόσια

Γιώργος Τσακίρης: Θωμάς Στρακόσια

Δημήτρης Τζορμπατζόγλου: Θωμάς Στρακόσια

Βασίλης Βλαχόπουλος: Θωμάς Στρακόσια

Δημήτρης Τομαράς: Κωνσταντής Τζολάκης

Αντώνης Καρπετόπουλος: Θωμάς Στρακόσια

Γιώργος Σακελλαρίου: Θωμάς Στρακόσια

Παναγιώτης Δαλαταριώφ: Θωμάς Στρακόσια

Δημήτρης Βέργος: Θωμάς Στρακόσια

Σταύρος Σουντουλίδης: Θωμάς Στρακόσια

Φώτης Καρακούσης: Θωμάς Στρακόσια

Βασίλης Μπαλατσός: Θωμάς Στρακόσια

Σωτήρης Μυκονίου: Θωμάς Στρακόσια

Νότης Χάλαρης: Κωνσταντής Τζολάκης

Βασιλική Μπαρτζιώτη: Θωμάς Στρακόσια

Κεντρικός αμυντικοί: Παναγιώτης Ρέτσος - Φιλίπε Ρέλβας

Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι ο ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς που θα έχει η ομάδα μας. Ο Έλληνας στόπερ και αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας σε μία σεζόν που εκείνη δεν είχε τα αποτελέσματα που θα ήθελε.

Ο τρόπος που διηύθυνε την άμυνα, η ικανότητά του με τη μπάλα στα πόδια, αλλά η άνεσή του να αμύνεται σε πολύ ψηλά μέτρα είναι τα βασικά στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει και να κερδίσει με διαφορά μίας ψήφου τους Μουκουντί και Πιρόλα.

Ο 27χρονος ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα έχοντας 51,73 πάσες ανά ματς με ποσοστό επιτυχίας στο 89,5% σε μία ομάδα που δεν παίζει build-up ενώ μην ξεχνάμε πως πρόκειται για έναν παίκτη που δοκιμάζει να παίζει αρκετά κάθετα και άρα προσπαθεί πάσες με μεγαλύτερο ρίσκο και δυσκολία. Όσον αφορά τις μονομαχίες, είχε 11,87 ανά ματς με 66,9% ποσοστό επιτυχίας ενώ στις αμυντικές ήταν εκείνος με το δεύτερο καλύτερο ποσοστό του πρωταθλήματος με 75.

Ο Φιλίπε Ρέλβας ήταν ο μεγάλος νικητής στις θέσεις των στόπερ, αφού συγκέντρωσε 17/20 ψήφους, κάνοντας θραύση στην πρώτη του σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα και καθιστώντας τον ως μία από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές της σεζόν.

Αξιόπιστος στα αμυντικά του καθήκοντα, βρήκε εξαιρετική χημεία με τον Μουκουντί ενώ απέδειξε πως έχει μεγάλη ικανότητα με τη μπάλα στα πόδια.

Ήταν δεύτερος σε πάσες στο πρωτάθλημα ποδοσφαιριστές με 1.745, όντας πίσω μόνο από τον Σταυρόπουλο του Ατρόμητου, που είχε 1.798 και τέταρτος σε προωθητικές πάσες με 274.

Αναλυτικά οι ψήφοι των συντακών του Gazzetta

Παύλος Κουστέρης: Ρέτσος - Ρέλβας

Μιχάλης Τσαμπάς: Μουκουντί - Ρέλβας

Γιάννης Σερέτης: Μουκουντί - Ρέλβας

Μάκης Σταθάτος: Μουκουντί - Ρέλβας

Κώστας Νικολακόπουλος: Ρέτσος - Πιρόλα

Νίκος Αθανασίου: Ρέτσος - Ρέλβας

Γιώργος Τσακίρης: Μουκουντί - Ρέλβας

Δημήτρης Τζορμπατζόγλου: Ρέτσος - Ρέλβας

Βασίλης Βλαχόπουλος: Πιρόλα - Ρέλβας

Δημήτρης Τομαράς: Πιρόλα - Ρέλβας

Αντώνης Καρπετόπουλος: Μουκουντί - Πιρόλα

Γιώργος Σακελλαρίου: Μουκουντί - Πιρόλα

Παναγιώτης Δαλαταριώφ: Πιρόλα - Ρέλβας

Δημήτρης Βέργος: Μουκουντί - Ρέλβας

Σταύρος Σουντουλίδης: Ρέτσος - Ρέλβας

Φώτης Καρακούσης: Κωστούλας - Ρέλβας

Βασίλης Μπαλατσός: Πιρόλα - Ρέλβας

Σωτήρης Μυκονίου: Ρέτσος - Ρέλβας

Νότης Χάλαρης: Ρέτσος - Ρέλβας

Βασιλική Μπαρτζιώτη: Ρέτσος - Ρέλβας

Δεξιός μπακ: Λάζαρος Ρότα

Η χρονιά που έκανε ήταν αν μη τι άλλο εντυπωσιακή, όπως και η εξέλιξή του στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τον βοήθησε να πάει ένα επίπεδο παραπάνω. Ο Λάζαρος Ρότα ξεχώρισε με τις αστείρευτες δυνάμεις του και τα εκπληκτικά φυσικά προσόντα του εν γένει οργώντας τη δεξιά πλευρά κάθε φορά που αγωνζιόταν.

Έγραψε συνολικά 47 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, στα οποία ξεχώρισε κατά κύριο λόγο για την επιθετική του συνεισφορά. Ήταν ο δεύτερος παίκτης σε πάσες κλειδί στο φετινό πρωτάθλημα με 19, ο τρίτος σε αριθμό αμυντικών μονομαχιών με 199 και ο κορυφαίος της λίγκας σε ποσοστό επιτυχίας γεμισμάτων με 50%, ήτοι έβρισκε συμπαίκτη 1/2 φορές, που είναι άκρως εντυπωσιακό.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος ήταν από τις αποκαλύψεις του φετινού πρωταθλήματος, πάλεψε στα ίσια, αλλά έμεινε τέσσερις ψήφους πίσω.

Αναλυτικά οι ψήφοι των συντακών του Gazzetta

Παύλος Κουστέρης: Λάζαρος Ρότα

Μιχάλης Τσαμπάς: Λάζαρος Ρότα

Γιάννης Σερέτης: Λάζαρος Ρότα

Μάκης Σταθάτος: Λάζαρος Ρότα

Κώστας Νικολακόπουλος: Τριαντάφυλλος Τσάπρας

Νίκος Αθανασίου: Τριαντάφυλλος Τσάπρας

Γιώργος Τσακίρης: Λάζαρος Ρότα

Δημήτρης Τζορμπατζόγλου: Λάζαρος Ρότα

Βασίλης Βλαχόπουλος: Λάζαρος Ρότα

Δημήτρης Τομαράς: Τριαντάφυλλος Τσάπρας

Αντώνης Καρπετόπουλος: Λάζαρος Ρότα

Γιώργος Σακελλαρίου: Λάζαρος Ρότα

Παναγιώτης Δαλαταριώφ: Λάζαρος Ρότα

Δημήτρης Βέργος: Τριαντάφυλλος Τσάπρας

Σταύρος Σουντουλίδης: Τριαντάφυλλος Τσάπρας

Φώτης Καρακούσης: Τριαντάφυλλος Τσάπρας

Βασίλης Μπαλατσός: Λάζαρος Ρότα

Σωτήρης Μυκονίου: Λάζαρος Ρότα

Νότης Χάλαρης: Τριαντάφυλλος Τσάπρας

Βασιλική Μπαρτζιώτη: Τριαντάφυλλος Τσάπρας

Αριστερός μπακ: Γιώργος Κυριακόπουλος

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος ήταν από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, που δεν απογοήτευσαν τη φετινή σεζόν, πραγματοποιώντας συνολικά 43 συμμετοχές με το τριφύλλι στο στήθος και περισσότερα από 3.600 λεπτά, σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ.

Ήταν από τους παίκτες που επέδειξαν τη μεγαλύτερη σταθερότητα στη θέση αυτή και παρ' ότι είχε ανταγωνιστές, όπως ο Μπάμπα, ο Βήχος και ο Αθανασίου επικράτησε στην ψηφοφορία όντας η μόνη θέση μαζί με κείνη του φορ, που ο νικητής δεν συγκέντρωσε διψήφιο αριθμό ψήφων.

Εξαιρετική φυσική κατάσταση, έβγαλα μονάχα ένα τραυματισμό, ο οποίος ήταν οστικό οίδημα, σε μία σεζόν που οι «πράσινοι» ταλαιπωρήθηκαν πολύ από μυϊκούς τραυματισμούς. Αρκετά καλός στις μονομαχίες, σέντραρε με τίμιο ποσοστό ύψους 38% στις 3,15 σέντρες που επιχειρούσε ανά παιχνίδι ενώ δοκίμαζε ένα σουτ κατά μέσο όρο ανά αγώνα, που είναι αρκετό για παίκτη που παίζει ως μπακ.

Αναλυτικά οι ψήφοι των συντακών του Gazzetta

Παύλος Κουστέρης: Νίκος Αθανασίου

Μιχάλης Τσαμπάς: Μπάμπα Ράχμαν

Γιάννης Σερέτης: Γιώργος Κυριακόπουλος

Μάκης Σταθάτος: Νίκος Αθανασίου

Κώστας Νικολακόπουλος: Γιώργος Κυριακόπουλος

Νίκος Αθανασίου: Γιώργος Κυριακόπουλος

Γιώργος Τσακίρης: Γιώργος Κυριακόπουλος

Δημήτρης Τζορμπατζόγλου: Μάριος Βήχος

Βασίλης Βλαχόπουλος: Μάριος Βήχος

Δημήτρης Τομαράς: Μπάμπα Ράχμαν

Αντώνης Καρπετόπουλος: Μάριος Βήχος

Γιώργος Σακελλαρίου: Νίκος Αθανασίου

Παναγιώτης Δαλαταριώφ: Μάριος Βήχος

Δημήτρης Βέργος: Γιώργος Κυριακόπουλος

Σταύρος Σουντουλίδης: Γιώργος Κυριακόπουλος

Φώτης Καρακούσης: Νίκος Αθανασίου

Βασίλης Μπαλατσός: Γιώργος Κυριακόπουλος

Σωτήρης Μυκονίου: Γιώργος Κυριακόπουλος

Νότης Χάλαρης: Νίκος Αθανασίου

Βασιλική Μπαρτζιώτη: Μάριος Βήχος

Αμυντικός μέσος: Ραζβάν Μαρίν

Ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι και πραγματικά αναβάθμισε τον άξονα της ΑΕΚ σχηματίζοντας ένα πολύ αποδοτικό και λειτουργικό δίδυμο με τον Ορμπελίν Πινέδα. Καλός με τη μπάλα στα πόδια, σιγουριά στις μεταβιβάσεις, αξιοπρεπής αμυντικά και με μεγάλο ατού το καλό του πόδι, το οποίο αποτελούσε σοβαρή απειλή για τις αντίπαλες άμυνες, ειδικά από τις στατικές φάσεις, που ήταν και η σπεσιαλιτέ του.

Τελείωσε το πρωτάθλημα έκτος σε ασίστ με 6, oι οποίες προήλθαν από 4,5xA. Όσον αφορά τις ασίστ του από στατικές φάσεις, είχε 0,08 ανά 90', το οποίο μπορεί σε κάποιους να φαίνεται πολύ μικρό, αλλά αποτελεί την τρίτη καλύτερη επίδοση στο πρωτάθλημα πίσω από Ελίασον (0,11) και Ντεσπόντοφ (0,10), που προφανώς πήραν πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής από κείνον.

Ο 29χρονος Ρουμάνος μέσος πραγματοποίησε συνολικά 31 συμμετοχές στους 32 αγώνες πρωταθλήματος, έχοντας και τρία γκολ, εκτός από τις έξι ασίστ ενώ αγωνίστηκε για περισσότερα από 2,2 χιλ. λεπτά συμμετοχής.

Κεντρικός μέσος: Ορμπελίν Πινέδα

O «διόσκουρος» του Μαρίν στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, αλλά και στη δική μας καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος. Κανένας άλλος στην ψηφοφορία δεν μπόρεσε να μαζέψει 19/20 ψήφους από τους συντάκτες του Gazzetta. Ο μόνος που δεν κατόρθωσε να λυγίσει, όπως θα δείτε παρακάτω, είναι ο Φώτης Καρακούσης, ο οποίος τους έσπασε το απόλυτο, δίνοντάς του έτσι κίνητρο για την επόμενη σεζόν.

Ο Ορμπελίν Πινέδα από τότε που ήρθε στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2022 αποτελεί κάθε σεζόν έναν εκ των καλύτερων μέσων του πρωταθλήματος και η φετινή χρονιά δεν δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Έπαιξε σε 31 από τα 32 ματς του πρωταθλήματος σκοράροντας πέντε γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στα 2.699 λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Ο 30χρονος κεντρικός μέσος ήταν τρίτος σε κερδισμένα φάουλ στη λίγκα με 67, πέμπτος σε αμυντικές μονομαχίες που έδωσε με 197 και δεύτερος πάσες προς το επιθετικό τρίτο με 237.

Τα φυσικά του προσόντα, η εξίσου καλή προσφορά του σε άμυνα και επίθεση και η δυνατότητά του να κάνει τόσα διαφορετικά πράγματα πάνω στο χορτάρι ήταν αυτά που τον έκαναν να ξεχωρίσει για άλλη μια σεζόν.

Επιθετικός μέσος: Γιάννης Κωνσταντέλιας

Σε μία σεζόν που ο ΠΑΟΚ περίμενε να καταφέρει πολύ περισσότερα θέλοντας να γιορτάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα 100 του χρόνια ο Γιάννης Κωνσταντέλιας διατήρησε την απόδοσή του σε υψηλά στάνταρ, ακόμη κι αν αυτή τελικά δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τον ρου της ιστορίας της ομάδας.

Εκείνος έπαιξε σε 24 από τα 32 ματς του πρωταθλήματος λόγω κάποιων μυϊκών προβλημάτων που αντιμετώπισε και ολοκλήρωσε τη σεζόν έχοντας οκτώ γκολ και δύο ασίστ στα 1.795 λεπτά που αγωνίστηκε.

Ο 23χρονος Έλληνας επιθετικός μέσος ξεχώρισε για το πλούσιο επιθετικό ταλέντο του και τη μεγάλη ικανότητά του σε απειλή, αλλά και σε δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του. Μπορεί να μην φάνηκε όσο άλλες χρονιές, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα και της κακής κατάστασης που βρέθηκε ο ΠΑΟΚ συνολικά.

Ηταν τρίτος σε αναλογία των σουτ που έκανε και των πόσων εξ' αυτων καταλήγουν στην εστία με ποσοστό 53,85%, δεύτερος σε ποσοστό επιτυχίας προωθητικών πασών με 91,51% πίσω μόνο από τον Πέτρο Μάνταλο, τέταρτος σε προωθητικά τρεξίματα με 90.

Αναλυτικά οι ψήφοι των συντακών του Gazzetta

Παύλος Κουστέρης: Οζντόεφ-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Μιχάλης Τσαμπάς: Μαρίν-Πινέδα-Ματσάν

Γιάννης Σερέτης: Μαρίν-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Μάκης Σταθάτος: Μαρίν-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Κώστας Νικολακόπουλος: Μαρίν-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Νίκος Αθανασίου: Μαρίν-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Γιώργος Τσακίρης: Έσε-Πινέδα-Μάριν

Δημήτρης Τζορμπατζόγλου: Πινέδα-Κωστή-Κωνσταντέλιας

Βασίλης Βλαχόπουλος: Μαρίν-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Δημήτρης Τομαράς: Μαρίν-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Αντώνης Καρπετόπουλος: Έσε-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Γιώργος Σακελλαρίου: Μαρίν-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Παναγιώτης Δαλαταριώφ: Έσε-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Δημήτρης Βέργος: Μαρίν-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Σταύρος Σουντουλίδης: Μαρίν-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Φώτης Καρακούσης: Μαρίν-Κωνσταντέλιας-Ταμπόρδα

Βασίλης Μπαλατσός: Μαρίν-Πινέδα-Πόμπο

Σωτήρης Μυκονίου: Πινέδα-Κωστή-Κωνσταντέλιας

Νότης Χάλαρης: Έσε-Πινέδα-Μαρίν

Βασιλική Μπαρτζιώτη: Μαρίν-Πινέδα-Κωνσταντέλιας

Δίδυμο εξτρέμ: Άντριγια Ζίβκοβιτς - Αμπουμπακαρί Κοϊτά

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ήταν... λεφτά στην τράπεζα που λένε και οι Αμερικάνοι για άλλη μια σεζόν. Η ποιότητά του στο επιθετικό κομμάτι, η τακτική προσήλωσή του στην άμυνα, το πάθος του και ο ρόλος του στα αποδυτήρια ήταν τα πιο σημαντικά απ' όσα προσέφερε στον «δικεφάλο του βορρά» για άλλη μια σεζόν κι έκανε έτσι τους συντάκτες του Gazzetta να του δώσουν μία θέση στην καλύτερη ενδεκάδα.

Μιλάμε για τον πρώτο παίκτη σε ασίστ στο φετινό πρωτάθλημα με 11 κι αυτό μόνο τυχαίο δεν ήταν, αφού και στον δείκτη των xΑ (πόσο άξιζαν οι ευκαιρίες που δημιούργησε για τους συμπαίκετς του) είχε 8,3 και φιγούραρε κι εκεί στην πρώτη θέση όντας ο πιο δημιουργικός παίκτης της λίγκας.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν ο πρώτος παίκτης του φετινού πρωταθλήματος σε πάσες κλειδιά με 26, αλλά και τέταρτος σε Deep Completions, δηλαδή τις πάσες, που δεν είναι γεμίσματα και φέρνουν τη μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου.

Η μεταμόρφωσή του τη φετινή σεζόν ήταν από τα πιο σημαντικά πράγματα που πέτυχε ο Μάρκο Νίκολιτς, αφού ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αποδείχθηκε πως ήταν ένας που μπορούσε να προσφέρει πολλά στην ομάδα με το ατόφιο ταλέντο του.

Τρομερή ικανότητα στο 1vs1, ατελείωτες εμπνεύσεις κι ένα σουτ... φαρμάκι. Έπαιξε σε 31 από τα 32 παιχνίδια της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα σκοράροντας πέντε γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα 2.102 λεπτά που αγωνίστηκε, το ένα εξ' αυτών στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό στα Play Offs, που ήταν ίσως το πιο κομβικό στη σεζόν μαζί με κείνο του Ζοάο Μάριο κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο 27χρονος Μαυριτανός εξτρέμ ήταν δεύτερος σε ντρίμπλες στο πρωτάθλημα με 160 και 6,85 ανά 90', όντας πίσω μόνο από τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Αναλυτικά οι ψήφοι των συντακών του Gazzetta

Παύλος Κουστέρης: Παλάσιος-Μαρτίνς

Μιχάλης Τσαμπάς: Ροντινέι-Ζίβκοβιτς

Γιάννης Σερέτης: Ζίβκοβιτς-Κοϊτά

Μάκης Σταθάτος: Τεττέη-Τάισον

Κώστας Νικολακόπουλος: Ζίβκοβιτς-Κοϊτά

Νίκος Αθανασίου: Παλάσιος-Κοϊτά

Γιώργος Τσακίρης: Ζίβκοβιτς-Κοϊτά

Δημήτρης Τζορμπατζόγλου: Ζίβκοβιτς-Κοϊτά

Βασίλης Βλαχόπουλος: Νους-Κοϊτά

Δημήτρης Τομαράς: Ροντινέι-Κοϊτά

Αντώνης Καρπετόπουλος: Ζίβκοβιτς-Κοϊτά

Γιώργος Σακελλαρίου: Ζίβκοβιτς-Κοϊτά

Παναγιώτης Δαλαταριώφ: Ροντινέι-Κοϊτά

Δημήτρης Βέργος: Ζίβκοβιτς-Κοϊτά

Σταύρος Σουντουλίδης: Ζίβκοβιτς-Κοϊτά

Φώτης Καρακούσης: Μπάκου-Μπαρτόλο

Βασίλης Μπαλατσός: Νους-Κοϊτά

Σωτήρης Μυκονίου: Παλάσιος-Ζίβκοβιτς

Νότης Χάλαρης: Νους-Κοϊτά

Βασιλική Μπαρτζιώτη: Τάισον-Ζίβκοβιτς

Επιθετικός: Λούκα Γιόβιτς

Ήρθε το καλοκαίρι με σκοπό να γίνει ο ηγέτης στην επίθεση της ΑΕΚ κι έκανε τη διαφορά από την πρώτη στιγμή τελειώνοντας το πρωτάθλημα ως δεύτερος σκόρερ με 17 γκολ (από 16,51xG, δεύτερη καλύτερη επίδοση) στα 29 ματς που αγωνίστηκε παίζοντας για 990 λεπτά.

Ο 28χρονος Σέρβος φορ έδωσε πολλούς βαθμούς στην ΑΕΚ με τα ποιοτικά του τελειώματα ενώ έκανε και την απόλυτη παράσταση στο 4-0 της κανονικής διάρκειας με τον Παναθηναϊκό σκοράροντας όλα τα γκολ της ομάδας. Συνολικά απέναντι στο «τριφύλλι» πέτυχε επτά γκολ στα δύο ματς της κανονικής διάρκειας.

Η αλήθεια είναι πως η «μάχη» του με τον Ελ Καμπί ήταν σκληρή και κρίθηκε στη μία ψήφο διαφορά, ωστόσο σ' αυτό ίσως έπαιξε ρόλο τα υψηλά στάνταρ που είχε θέσει τα προηγούμενα χρόνια ο Μαροκινός και στα οποία φέτος δεν μπόρεσε να φτάσει από την επιστροφή του από το Copa Africa κι έπειτα, ίσως επηρεασμένος και από την μέτρια εικόνα της ομάδας του.

Αναλυτικά οι ψήφοι των συντακών του Gazzetta