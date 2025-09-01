ΑΕΚ: Σούπερ επιτυχία το 3Χ3, το οποίο στην ουσία είναι 8Χ8!

Ο Γιώργος Τσακίρης γραφεί για το επίτευγμα της Ένωσης που κατέκτησε σε οκτώ ματς όλα τα αποτελέσματα που ήθελε, εστιάζει στη δεύτερο τρίποντο και έχει κι' άλλα...

Αν μη τι άλλο για την ΑΕΚ, αλλά και όλους εμάς στην κιτρινόμαυρη... φυλή, αυτό θα πει: καλό μήνα και καλή εβδομάδα (και διακοπή πρωταθλήματος)! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να ξεπεράσει νικηφόρα και το εμπόδιο του Αστέρα Τρίπολης και να κάνει το τρία στα τρία στης Φιλαδέλφειας τα μέρη σε διάστημα, επί της ουσίας, μιας εβδομάδας... Ωστόσο προφανώς αυτό που απογειώνει την κατάσταση στην Ένωση και αυτό το δυο στα δυο στο πρωτάθλημα είναι το γεγονός ότι το δεύτερο σερί τρίποντο εντός συνόρων έρχεται σα συνέχεια της σούπερ ανταπόκρισης του Δικέφαλου στην ευρωπαϊκή προκριματική διαδικασία. Η ομάδα του Σέρβος τεχνικού ανταποκρίθηκε απόλυτα στην υψηλή απαίτηση για παρουσία σε league phase του Conference League μην έχοντας δεύτερη ευκαιρία και φυσικά τα κατάφερε ταυτόχρονα στο πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να πηγαίνει στη διακοπή σε εξαιρετική κατάσταση.

Η ομάδα του Νίκολιτς αντιμετώπιζε τον αξιόμαχο και τακτικά πάντα αξιόπιστο Αστέρα Τρίπολης και όφειλε να διαχειριστεί την ευφορία της πρόκρισης αλλά και την κούραση που δεδομένα είχε από το σερί των απόλυτα απαιτητικών αναμετρήσεων. Μάλιστα με τον Σέρβο κόουτς να μην επιχειρεί σε βάθος, απόλυτα δικαιολογημένα όπως αποδείχθηκε, rotation στην ενδεκάδα συγκριτικά με τους παίκτες που επέλεξε να ξεκινήσει και απέναντι στην Άντερλεχτ. Με την ολοκλήρωση και της 2ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα έρχεται να δικαιωθεί απόλυτα η απόφασή του να μην κάνει χρήση του δικαιώματος αναβολής στην πρεμιέρα με τον Πανσερραϊκό διότι στο χορτάρι αποδείχθηκε για άλλη μία φορά ότι οι "κιτρινόμαυροι" είχαν καλό ρυθμό, σωστές συνεργασίες, άριστη τακτική ανταπόκριση και έφτασαν να συμπληρώσουν οκτώ αγώνες, απαιτητικούς παρακαλώ, δίχως ήττα.

Κοινώς πρόκειται για ένα απόλυτο 8 στα 8 σε ότι αφορά στο αποτέλεσμα που έπρεπε να κατακτήσει η ΑΕΚ στα συγκεκριμένα ματς. Γεγονός που από μόνο του είναι αρκετό για να απογειώσει την επιτυχία του Νίκολιτς με το καλημέρα της δουλειάς του στον πάγκο της Ένωσης. Στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης, όπως και στα προηγούμενα δυο ματς με Άντερλεχτ και Πανσερραϊκό, οι "κιτρινόμαυροι" κυριάρχησαν και μάλιστα τούτη τη φορά δεν επέτρεψαν στον αντίπαλο να απειλήσει σε καμία περίπτωση του αγώνα. Ο Αστέρας Τρίπολης είχε μερικές προϋποθέσεις για να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση στην εστία του σταθερού και πάλι Θωμά Στρακόσια (ο οποίος μάλιστα δείχνει τεράστια βελτίωση και με την μπάλα στα πόδια μιας και συμμετέχει αρκετά με αυτά στο παιχνίδι της ΑΕΚ) χωρίς ωστόσο να καταγράψει τελικά έστω υποψία κανονικής ευκαιρίας.

Αντιθέτως η Ένωση μπορεί να επικράτησε με μόλις 1-0 αλλά η εικόνα της αναμέτρησης δεν δικαιολογεί τόσο μικρό σκορ. Αντιθέτως το μίνιμουμ που θα μπορούσε να είχε γράψει στο... ταμπλό της Νέας Φιλαδέλφειας θα ήταν το καθαρό 2-0 και πάλι θα το χαρακτηρίζαμε φτωχό. Διότι η ΑΕΚ δημιούργησε τουλάχιστον 5 κλασικές ευκαιρίες για γκολ, δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές το νικηφόρο τέρμα του πολύ καλού ξανά Πιερό: μακάρι αυτό το γκολ που σημείωσε ο διεθνής φορ από την Αϊτή να τον ξεμπλοκάρει στο σκοράρισμα μιας και ο αντίπαλος ο συγκεκριμένος του ταιριάζει, άλλωστε το τελευταίο του τέρμα το είχε σημειώσει προ 6μηνου, στην Τρίπολη, Φλεβάρη του 2025. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει την ανάγκη-υποχρέωση των υπευθύνων, διοίκησης και Ριμπάλτα, να ικανοποιήσει την επιθυμία του Νίκολιτς και να του φέρει έναν επιθετικό ακόμη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσους ήδη διαθέτει...

Κοινώς θα συνιστά λάθος αγωνιστικό, επαναλαμβάνω από τη στιγμή που το έχει ζητήσει μήνες τώρα και δίχως να το αποφύγει και χθες ο Νίκολιτς, να μην αποκτηθεί επιθετικός επειδή σκόραρε ο Πιερό! Όπως ακριβώς έγινε και με τον χαφ με την περίπτωση του Γκρούγιτς όπως διαβάσατε στο Gazzetta. Επιστρέφουμε στον αγώνα που είδαμε μια σταθερά καλή απόδοση της ΑΕΚ και δεν επέτρεψε στον αντίπαλό της να σκοράρει. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση αναφέρει ο λαός και για την Ένωση και την αμυντική της λειτουργία, συνολικά την ανασταλτική της πιο σωστά, ισχύει σε απόλυτο βαθμό μιας και: στα πέντε από τα οκτώ στο σύνολό τους ματς που έδωσε η ομάδα του Σέρβου τεχνικού έχει καταφέρει να διατηρήσει το μηδέν στην εστία: πιο συγκεκριμένα στις αναμετρήσεις με αντίπαλους την Άντερλεχτ, τον Πανσερραϊκό, την Χάποελ Μπερ Σεβά (και στα δυο ματς) και φυσικά το τελευταίο με την ομάδα της Αρκαδίας!

*Φανταστείτε τι θα διαβάζαμε, πόσες αναλύσεις και αναφορές θα είχαν γίνει ήδη στα κανάλια και τις εκπομπές τους, αν είχε αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη αντίπαλος παίκτης σε ματς της ΑΕΚ σε αντίστοιχη φάση με αυτή στην Τούμπα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο... Εδώ για πέναλτι μαρς με τον κανονισμό μπροστά σε όλους και ...ταληράκια και οργίασαν (και δεν ζήτησε κανείς τους μια συγγνώμη για την ασχετοσύνη τους) για δήθεν εύνοια της Ένωσης!

*Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα από τον κόσμο της ΑΕΚ και χθες που ξεπέρασε τις 20.000 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας το οποίο θα φιλοξενήσει πλέον ξανά αγώνα του Δικέφαλου σε περίπου ένα μήνα από σήμερα: πιο συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου (η ομάδα υποδέχεται τον Βόλο και θα έχουν προηγηθεί τα ματς με Λεβαδειακό και Λάρισα εκτός μετά τη διακοπή).